'Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn': Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!

Một fanpage mang tên "Bảo Tín Minh Châu" đăng tải thông tin về chương trình ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 36 năm thành lập. Theo đó, khách hàng mua 3 chỉ vàng sẽ được tặng thêm 0,1 chỉ, mua 5 chỉ được tặng 0,3 chỉ, mua 1 lượng được tặng 1 chỉ và mua 3 lượng được tặng 3 chỉ vàng. Chương trình được giới thiệu với số lượng giới hạn 36 khách hàng và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.

Thông tin quảng cáo mua vàng nhẫn được tặng vàng nhẫn.

Nhiều khách hàng tin tưởng vào chương trình khuyến mãi này.





Không ít người đã tin tưởng vào thông tin trên và liên hệ đặt mua. Trường hợp của chị V.B.N là một ví dụ. Chị V.B.N cho biết, sau khi để lại thông tin, phía fanpage này đã gửi hóa đơn mua vàng kèm quà tặng. Tuy nhiên, khi chị liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng qua Zalo chính thức của doanh nghiệp, chị N. được thông báo rằng công ty không triển khai bất kỳ chương trình nào như vậy. "Điều đáng chú ý là fanpage giả mạo này vẫn có dấu tích xanh và sở hữu lượng người theo dõi rất lớn, khiến nhiều khách hàng dễ nhầm lẫn", chị N. nói thêm.

Thông tin hóa đơn mà fanpage giả mạo này gửi cho khách hàng.

Trên fanpage chính thức, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã liên tục phát đi cảnh báo: khẳng định chương trình khuyến mãi mua vàng tặng vàng hoàn toàn là thông tin giả mạo. Doanh nghiệp cho biết, hiện không triển khai bất kỳ chương trình khuyến mãi tặng vàng nào. Đây là chiêu trò của các fanpage và tài khoản Facebook giả mạo, thậm chí các trang này có cả dấu tích xanh, sử dụng tên, hình ảnh và nội dung tương tự để lừa đảo người tiêu dùng.

Theo cảnh báo từ Bảo Tín Minh Châu, thủ đoạn phổ biến của các trang giả mạo là dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa và bài viết gần giống fanpage chính thức để đánh lừa khách hàng. Các đối tượng còn gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản để nhận "quà tặng" giả. Không ít trường hợp còn tổ chức "chương trình khuyến mãi" không có thật, dụ dỗ khách hàng đặt cọc hoặc chuyển tiền vào tài khoản mạo danh, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Doanh nghiệp này đồng thời nhấn mạnh lại: công ty không có chương trình khuyến mãi tặng vàng trong thời điểm hiện tại; không giao dịch online vàng miếng và nhẫn tròn trơn, mà chỉ nhận giao dịch trực tuyến với sản phẩm trang sức. Mọi giao dịch chính thống đều phải có hóa đơn GTGT theo quy định pháp luật, và khách hàng chỉ nên giao dịch khi số tài khoản đứng tên Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Để bảo vệ quyền lợi, công ty khuyến cáo khách hàng chỉ nên mua bán trực tiếp tại hai cơ sở chính thức của công ty: 139 Cầu Giấy và 15–29 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Trong trường hợp không may đã bị thiệt hại bởi hành vi giả mạo, người dân cần liên hệ ngay hotline 1800 585 899 hoặc trực tiếp tới cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu để phối hợp giải quyết, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp cũng kêu gọi khách hàng nâng cao cảnh giác, chia sẻ thông tin cảnh báo này tới người thân và bạn bè, tránh để bị lừa bởi những chiêu trò ngày càng tinh vi.