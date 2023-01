Mưa bàn thắng trong ngày Ronaldo tái đấu Messi

Ronaldo (trái) tranh chấp quyết liệt với Messi - Ảnh: REUTERS

Giao hữu nhưng có Ronaldo và Messi

Đội chủ nhà là All Stars - kết hợp bởi 2 CLB hàng đầu của Saudi Arabia là Al Nassr và Al Hilal. Còn đội khách là PSG với đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Truyền thông cho biết PSG nhận được đến hơn 10 triệu USD cho trận giao hữu này.

Đây cũng là trận giao hữu đánh dấu màn ra mắt của Cristiano Ronaldo ở Saudi Arabia. Vì án treo giò từ thời còn khoác áo M.U, CR7 đến nay mới có thể ra sân thi đấu cho Al Nassr.

Việc Saudi Arabia mời PSG đến đá giao hữu hiển nhiên càng khiến trận đấu trở thành một sự kiện giải trí đầy hấp dẫn.

Như vậy sau 2 năm, Messi và Ronaldo mới lại có cơ hội so tài. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng sức hút của hai siêu sao đứng đầu làng bóng đá vẫn cực lớn.

PSG thậm chí tung đủ bộ ba Messi - Neymar - Mbappe ra sân đá chính.

Cả hai cùng dành cho nhau những cử chỉ thân mật - Ảnh: TYC





Messi và Ronaldo cùng lập công

Người hâm mộ không phải thất vọng khi Messi mở tỉ số ngay ở phút thứ 3. Anh thoát xuống nhận đường bấm bóng tinh tế của Neymar rồi nhẹ nhàng dứt điểm đánh bại thủ thành Al Owais.

Với sức mạnh vượt trội, PSG chơi như thêu hoa dệt gấm, nhưng cũng liên tiếp bỏ lỡ cơ hội và phải trả giá.

Phút 34, Ronaldo ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà trên chấm phạt đền. Chính anh bị thủ thành Keylor Navas phạm lỗi trong một pha không chiến trước đó.

Phút 39, Juan Bernat khiến trận đấu thêm phần khó khăn cho PSG khi lãnh thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi thô bạo với đối phương.

Việc PSG mất 1 người khiến thế trận trở nên cân bằng hơn. Và 50 phút còn lại chìm ngập trong cơn mưa bàn thắng.

Ronaldo nhận giải Cầu thủ hay nhất trận - Ảnh: REUTERS





Có đến 7 bàn thắng được ghi sau tình huống kể trên, với tâm điểm là bàn gỡ hòa 2-2 của Ronaldo ở cuối hiệp 1. Mbappe cũng có 1 bàn ở trận này khi sút phạt đền thành công, nâng tỉ số lên 4-3 ở phút 60. Nhưng trước đó, đồng đội của anh là Neymar lại hỏng ăn trên chấm 11m ở cuối hiệp 1.

Từ phút 60 - 65, lần lượt Ronaldo, Messi, Neymar và Mbappe đều được rút ra sân, thời điểm tỉ số đang là 4-3 nghiêng về PSG. Mỗi đội có thêm 1 bàn do công Ekitike (PSG) và Talisca (All Stars) sau đó, giúp trận đấu khép lại với kết quả PSG thắng All Stars 5-4 chung cuộc.

PSG nâng cúp vô địch sau khi thắng trận giao hữu - Ảnh: REUTERS





Ngoài màn so tài đậm tính giải trí, người hâm mộ còn một phen nức lòng khi chứng kiến khoảnh khắc Messi và Ronaldo dành cho nhau một cái ôm khá thân thiết sau trận.