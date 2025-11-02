Mua căn hộ 4 tỷ, 3 tháng sau lời 1,3 tỷ, nữ nhân viên văn phòng nói: ‘Tôi may mắn thoát sớm, nhiều người vẫn đang mắc kẹt’

32 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chị H.T.L chưa từng coi mình là một nhà đầu tư bất động sản. Trước nay, chị chỉ tập trung vào công việc và tích lũy dần để mua nhà ở thật. Tuy nhiên, đầu năm 2025, khi thấy giá căn hộ tăng mạnh và lãi suất vay ở mức thấp, chị quyết định thử "xuống tiền" lần đầu tiên – một quyết định mà chính chị cũng không ngờ lại mang về khoản lãi hơn 1 tỷ đồng chỉ sau hơn ba tháng.

Dưới đây là chia sẻ về câu chuyện đầu tư của chị L.

"Đầu tháng 7 vừa rồi, tôi quyết định mua một căn chung cư ba phòng ngủ ở vùng ven Hà Nội, tầng thấp, với giá 4 tỷ đồng. Thời điểm đó, thị trường căn hộ vẫn đang "sốt", thanh khoản cao, nhiều dự án tăng giá từng tuần.

Trước khi mua, tôi đã theo dõi căn này gần nửa năm. Đầu năm 2025, giá của nó chỉ khoảng 3,2 tỷ đồng, còn năm 2024 thậm chí chỉ quanh 2,7 – 2,8 tỷ. Nhiều người bạn của tôi khuyên không nên "nhảy vào" lúc thị trường đang tăng mạnh vì rủi ro cao. Nhưng tôi vẫn quyết định xuống tiền.

Một phần vì tôi đang được hưởng gói vay ưu đãi 5%/năm nên có thể chủ động tài chính. Phần khác, tôi tin rằng nhu cầu ở thật ở khu vực này vẫn rất lớn, nếu không bán được thì cho thuê cũng dễ vì quanh đó có nhiều khu công nghiệp, cư dân trẻ và chuyên gia nước ngoài.

Tôi đầu tư thêm khoảng 200 triệu đồng để hoàn thiện nội thất, vì muốn căn hộ trông chỉn chu và dễ thanh khoản.

Hơn ba tháng sau, tôi bất ngờ nhận được đề nghị mua lại với giá 5,5 tỷ đồng. Cân nhắc giữa việc tiếp tục cho thuê hay chốt lời, tôi quyết định bán. Sau khi trừ chi phí đầu tư, thuế, phí môi giới và lãi vay trong thời gian ngắn, tôi lãi ròng khoảng 1,3 tỷ đồng.

Nhiều người khen tôi "đầu tư giỏi" hoặc "đánh đúng thời điểm", nhưng tôi nghĩ phần lớn là may mắn. Tôi không hề dự đoán được thị trường sẽ có thể vẫn tăng như vậy vì giá chung cư tăng mạnh rất lâu. Thực tế, thời gian vừa qua là thời điểm lãi suất thấp, dòng tiền nhàn rỗi nhiều, trong khi nguồn cung căn hộ khan hiếm khiến giá bị đẩy lên liên tục.

Thực sự ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ phải ôm căn hộ ít nhất 3 năm bởi 1-2 tháng trước, thị trường giao dịch chung cư đã bắt đầu chững lại. Một số dự án gần đó giảm giá nhẹ, môi giới ít gọi điện hơn, còn ngân hàng đang có động thái cho vay mua nhà khó khăn hơn.

Nhiều người bạn của tôi – những người cũng mua cùng thời điểm hoặc mua trước đó, hiện vẫn chưa bán được hàng, hoặc thậm chí phải giảm giá để ra được vốn.

Nhìn lại thương vụ của mình, tôi nhận ra đầu tư bất động sản không chỉ là câu chuyện lời lỗ, mà là sự kết hợp giữa thời điểm, khả năng chịu rủi ro và tính kỷ luật trong quyết định. Nếu tôi không bán ra khi nhận được mức giá 5,5 tỷ, rất có thể đến nay lợi nhuận đã khác — thậm chí giảm đi đáng kể, bởi mặt bằng giá căn hộ đã bắt đầu chững lại.

Trên thị trường, không ít người cùng mua thời điểm đó vẫn chưa thoát hàng. Điều này cho thấy, ngay cả khi chọn đúng phân khúc có tiềm năng, yếu tố quan trọng vẫn là ra hàng đúng lúc. Giá bất động sản không tăng mãi, và cơ hội chỉ thực sự trở thành lợi nhuận khi được hiện thực hóa.

Từ trải nghiệm cá nhân, tôi thấy việc "biết đủ – biết dừng" là nguyên tắc quan trọng hơn cả. Nhà đầu tư nên đặt sẵn mục tiêu lợi nhuận, cân nhắc kỹ dòng tiền, khả năng vay và thanh khoản trước khi xuống tiền. Lãi ít nhưng chắc còn hơn kỳ vọng quá cao rồi bị mắc kẹt trong những chu kỳ điều chỉnh".