Sau những phiên giảm liên tiếp, chuyên gia dự báo bất ngờ về xu hướng của giá vàng trong thời gian tới

Một tuần sụt giảm của giá vàng

Tuần qua, giá vàng thế giới khép lại tuần giảm thứ hai liên tiếp, lùi về quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Đợt điều chỉnh này khiến kim loại quý mất khoảng 11% so với đỉnh của tuần trước, song các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn đang "ổn định ở vùng giá cao" sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đúng như kỳ vọng của thị trường. Nhưng phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell lại khiến giới đầu tư băn khoăn khi ông khẳng định "chưa chắc sẽ có lần cắt giảm thứ ba trong tháng 12".

Trước cuộc họp, khả năng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách được thị trường định giá tới 90%; nay, con số này chỉ còn 63%. Sự thay đổi nhanh chóng này đã giữ giá vàng quanh vùng 3.900-4.000 USD/ounce trong phần lớn thời gian tuần qua.

Cùng lúc, việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu, làm giảm phần nào sức hấp dẫn của vàng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đây chỉ là nhịp "nghỉ cần thiết" trước khi thị trường tìm lại động lực mới.

Dự báo của các chuyên gia về giá vàng

Tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2025 của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), đa số các đại biểu đưa ra dự báo lạc quan nhất trong nhiều năm qua: giá vàng có thể kiểm định vùng kháng cự gần 5.000 USD/ounce vào thời điểm này năm sau, tương đương mức tăng hơn 25% so với hiện tại.

Sau hai năm liên tiếp đánh giá thấp đà tăng của vàng, tâm lý thị trường nay đã chuyển mạnh sang hướng tích cực hơn, phản ánh kỳ vọng vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ mới và nhu cầu trú ẩn dài hạn.

Không chỉ giới đầu tư tại LBMA, các tổ chức tài chính lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale cũng cùng chung nhận định, dự báo giá vàng sẽ đạt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Theo Metals Focus (Anh), vàng có thể đạt mốc này ngay trong năm tới. "Dù thị trường đang điều chỉnh, triển vọng dài hạn của vàng vẫn rất tích cực. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất, bất ổn địa chính trị và nhu cầu từ ngân hàng trung ương sẽ là động lực kép," ông Philip Streible, Giám đốc chiến lược tại Blue Line Futures, nhận định.

Những tiếng nói thận trọng: "Không bi quan, chỉ là chậm lại". Bên cạnh làn sóng dự báo tích cực, vẫn có những góc nhìn thận trọng hơn.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho rằng vàng chỉ tăng khoảng 5% trong năm 2026, còn Natixis dự báo giá trung bình ở quanh 3.800 USD/ounce. Dù vậy, ngay cả các dự báo này cũng không cho thấy xu hướng giảm.

"Dù tốc độ tăng có thể chậm lại, giá vàng năm 2026 vẫn được dự báo cao hơn 180% so với mức trung bình giai đoạn 2015- 2019," báo cáo của World Bank nêu rõ.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, đợt điều chỉnh hiện nay có thể kéo dài vài tháng, nhưng xu hướng chính vẫn là tích lũy hướng lên: "Nếu chu kỳ tích lũy kéo dài tương tự lần trước, khoảng bốn tháng thì việc vàng trở lại đỉnh cũ trước cuối năm sẽ là điều đáng kinh ngạc," ông nói. "Powell, cũng như nhiều nhà hoạch định chính sách khác, đều đang hành động trong 'sương mù'. Vì vậy, thận trọng và kiên nhẫn là chiến lược hợp lý lúc này."

Giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026

Một trong những trụ đỡ vững chắc nhất cho giá vàng hiện nay đến từ hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các tổ chức này đã mua khoảng 200 tấn vàng trong quý III và có thể mua tổng cộng 750-900 tấn trong cả năm 2025, mức cao nhất trong lịch sử hiện đại.

Chỉ trong ba năm qua, lượng vàng mua vào đã vượt 3.000 tấn, và xu hướng này vẫn chưa dừng lại. Tại hội nghị LBMA, ông Heung-Soon Jung, đại diện Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc iết lộ rằng tổ chức này đang xem xét mua thêm vàng trong trung và dài hạn, đánh dấu đợt mua đầu tiên kể từ năm 2013.

Động thái của các ngân hàng trung ương được xem là tín hiệu mạnh mẽ về niềm tin dài hạn đối với vàng, tài sản giúp đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và bảo vệ trước rủi ro tiền tệ.

Dù giá vàng đang chững lại, nhiều chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn tích lũy, không phải thoái trào. Theo ông Aaron Hill (FP Markets), thị trường hiện chịu tác động đan xen giữa các yếu tố: "Khả năng Fed tạm dừng cắt giảm lãi suất, cùng thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung, đang làm suy yếu nhu cầu trú ẩn. Tuy nhiên, bất ổn chính trị và chỉ số biến động VIX vẫn duy trì cao, nên dòng tiền phòng vệ vẫn chảy vào vàng. Với tôi, vùng dưới 3.950 USD vẫn là cơ hội mua."

Lukman Otunuga (FXTM) đồng quan điểm: "Vàng đang giảm khoảng 8% so với mức đỉnh mọi thời đại nhưng vẫn tăng 4% so với đầu tháng. Xu hướng ngắn hạn có thể dao động, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực."

Nhìn tổng thể, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn "nghỉ lấy sức" sau chu kỳ tăng nóng, song nền tảng dài hạn vẫn vững chắc nhờ kỳ vọng nới lỏng tiền tệ, nhu cầu trú ẩn và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương.

Nếu những dự báo tại LBMA trở thành hiện thực, mức 5.000 USD/ounce không còn là kịch bản viển vông, mà có thể là đích đến của giá vàng mới trong năm 2026.

