Ngày 2/11, giá vàng nhẫn giảm tới 3,8 triệu đồng/lượng trong tuần qua

02-11-2025 - 07:45 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước tuần qua có nhiều biến động.

Sáng 2/11, giá vàng trong nước không thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Đối với vàng miếng, công ty SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 145,9 - 149,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC giao dịch ở mức 143,6 – 146,1 triệu đồng/lượng. Công ty DOJI, PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,3 – 148,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua - bán ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá mua - bán ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào đầu tuần, sau đó liên tục điều chỉnh giảm. Đóng cửa tuần, giá vàng miếng tại SJC, PNJ hiện thấp hơn 800 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng SJC chiều mua tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI giảm mạnh lần lượt từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/lượng.

Cũng trong tuần qua, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh nhất khi điều chỉnh tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả giá mua và giá bán vàng nhẫn so với cuối tuần trước. SJC cũng hạ giá vàng nhẫn tới 2,5 triệu đồng/lượng mua bán. Các nhà vàng SJC, PNJ và DOJI giảm giá mua vàng nhẫn 0,8 - 1,2 triệu đồng/lượng và giảm 0,8 - 0,9 triệu đồng/lượng ở giá bán.

Diễn biến giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu tuần qua

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần thứ hai liên tiếp trong xu hướng giảm, với giá hiện dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Trong đợt điều chỉnh này, vàng đã mất khoảng 11% so với mức đỉnh của tuần trước. Dù vẫn còn khả năng giảm thêm trong ngắn hạn, thị trường nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định ở vùng giá cao hiện nay.

Theo Reuters, tâm lý lạc quan dài hạn không hề bị lung lay. Tại Hội nghị Toàn cầu về Kim loại quý thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), các đại biểu dự báo vàng có thể tiến tới ngưỡng kháng cự ngay dưới 5.000 USD/ounce vào thời điểm này năm sau — tức tăng khoảng 25% so với hiện tại. Đây là dự báo lạc quan nhất của LBMA trong nhiều năm gần đây, sau hai năm liên tiếp đánh giá thấp đà tăng của kim loại quý này.

Các tổ chức tài chính lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng giá vàng sẽ đạt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Công ty nghiên cứu Metals Focus (Anh) thậm chí còn dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD và bạc có thể lên tới 60 USD ngay trong năm tới.

Dù giá vàng biến động mạnh gần đây, giới phân tích vẫn nhận định thị trường đang được hỗ trợ vững chắc bởi căng thẳng địa chính trị toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, kéo đồng USD suy yếu.

Tuy nhiên, không phải mọi tổ chức đều lạc quan. Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo giá vàng chỉ tăng khoảng 5% trong năm tới, trong khi Natixis cho rằng giá trung bình năm 2026 sẽ quanh mức 3.800 USD/ounce. Dù vậy, rất khó để bi quan trong bối cảnh các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gom vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 200 tấn vàng trong quý III và dự kiến tổng lượng mua cả năm sẽ đạt từ 750 đến 900 tấn.

