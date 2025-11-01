Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tối 1-11, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tiếp tục lao dốc

01-11-2025 - 23:25 PM | Tài chính - ngân hàng

So với mức đỉnh lịch sử ở vùng 177 triệu đồng hồi giữa tháng 10-2025, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã giảm trên 20 triệu đồng/lượng

Tối 1-11, một số cửa hàng vàng ở TP HCM và các tỉnh, thành báo giá vàng miếng SJC mua vào 153,5 triệu đồng/lượng, bán ra 156,5 triệu đồng/lượng - giảm thêm 2,5 triệu đồng so với buổi sáng. 

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã giảm hơn 3 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh lịch sử ở vùng 177 triệu đồng hồi giữa tháng 10, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã giảm trên 20 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, đến cuối ngày 1-11, các công ty vàng lớn vẫn duy trì giá vàng miếng SJC ổn định quanh mức 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tính từ vùng đỉnh 154,6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã được các công ty lớn điều chỉnh giảm khoảng hơn 8 triệu đồng.

Với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty lớn đang giao dịch quanh mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào, 146,1 triệu đồng/lượng bán ra - thấp hơn vàng miếng SJC trên 2 triệu đồng.

Theo một số công ty, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm nhanh sau thông tin cơ quan quản lý sẽ mạnh tay thanh tra hoạt động kinh doanh vàng.

Tối 1-11, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tiếp tục lao dốc- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.003 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,2 triệu đồng/lượng - thấp hơn vàng miếng SJC trên 21 triệu đồng/lượng.

Tối 1-11, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tiếp tục lao dốc- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã giảm hơn 20 triệu đồng từ mức đỉnh, song vẫn cao hơn tại các công ty vàng


Theo Thái Phương

Người lao động

