Giá vàng chiều ngày 31/10: Lại đồng loạt giảm

Ghi nhận lúc 14h00, giá vàng miếng tại các nhà vàng đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng so với thời điểm 9h00. Hiện tại , giá vàng SJC tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đang là 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Mi Hồng hiện giao dịch lần lượt tại mức146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng; 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng; 147 - 148,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại các thương hiệu này hiện cao hơn 400 - 600 nghìn đồng mỗi lượng so với giá đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn đã giảm từ 300 nghìn đồng - 1,1 triệu đồng/lượng so với ghi nhận lúc 9h00. Sau khi tăng mạnh giá vàng nhẫn lên 1,1 triệu đồng/lượng, SJC đã điều chỉnh giá về ngang mức đóng cửa hôm qua. Các thương hiệu như DOJI, PNJ, Phú Quý cũng đồng loạt giảm giá vàng nhẫn xuống 500 nghìn đồng/lượng, tuy nhiên vẫn cao hơn mức đóng phiên hôm qua khoảng 600 nghìn đồng.

Ghi nhận lúc 9h00, các nhà vàng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 1,1 triệu đồng mua vào - bán ra, so với giá đóng cửa hôm qua. Hiện SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết tại mức 146,9 - 148,9 triệu đồng/lượng. Giá vảng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 900 nghìn đồng chiều bán, 1,1 triệu đồng chiều mua, hiện giao dịch ở mức 147,4 - 148,9 triệu đồng/lượng. Giá tại Phú Quý, Mi Hồng lần lượt là 146,4 - 148,9 triệu đồng/lượng, 147,5 - 148,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý cũng đã tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với thời điểm rạng sáng, hiện giao dịch lần lượt tại 144,7 - 147,2 triệu đồng/lượng, 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng, 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng, 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu chỉ tăng giá vàng nhẫn thêm 600 nghìn đồng cả 2 chiều mua bán, niêm yết tại mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận đầu giờ sáng, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm nhẹ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm ngày 30/10. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chốt hôm qua. Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn hôm nay giảm ở cả hai chiều so với rạng sáng qua. SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.



Riêng thương hiệu DOJI tăng giá vàng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã tăng 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, hiện giao dịch ở mức 4.022,4 USD/ounce (tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, giá vàng tăng nhờ tác động từ quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại kéo dài xung quanh thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giảm mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống 47%. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương, tăng xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và cam kết siết chặt hoạt động buôn bán fentanyl.



Ông Jeffrey Christian – Giám đốc điều hành Công ty tư vấn CPM Group – nhận định: "Giá vàng có lúc chững lại, nhưng khi các thông tin chi tiết về thỏa thuận Mỹ - Trung được công bố, thị trường nhanh chóng nhận ra đây là một thỏa thuận khá hời hợt. Niềm tin rằng cuộc chiến thương mại đã kết thúc vì thế cũng giảm sút."

Tâm lý thận trọng khiến các thị trường chứng khoán toàn cầu quay đầu giảm điểm, do nhà đầu tư lo ngại lệnh "đình chiến thương mại" này có thể chỉ mang tính tạm thời.

Trước đó một ngày, Fed đã hạ lãi suất đúng như kỳ vọng của giới đầu tư, song phát tín hiệu đây có thể là lần giảm cuối cùng trong năm nay, khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đang gây khó khăn cho việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng.

Viện Đầu tư Wells Fargo mới đây đã nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên mức 4.500 – 4.700 USD/ounce, so với ước tính trước đó là 3.900 – 4.100 USD/ounce, với lý do những bất ổn về thương mại và chính trị toàn cầu sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư.