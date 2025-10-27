Sáng 27/10: Giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm

Cập nhật lúc 9h00, hàng loạt thương hiệu giảm mạnh giá vàng, với mức giảm khoảng 300-700 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường hiện phổ biến 147,4-148,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 700 nghìn đồng/lượng chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng chiều bán, niêm yết 145,8-148,8 triệu đồng/lượng. Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán xuống mức 145,8-148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Công ty SJC

--------------------------------------

Lúc 6h30 sáng 27/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng quốc tế đứng ở mức 4.066 USD/ounce, giảm tới 45 USD/ounce so với đóng cửa cuối tuần trước.

Nhiều cửa hàng vàng trong nước cũng giảm ngay khi mở cửa. Trong đó, tiệm vàng Mi Hồng giảm 500 nghìn đồng/lượng xuống 147,8-148,8 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cuối tuần ở mức 148,2-149,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn là 150,0-153,0 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI và PNJ niêm yết vàng nhẫn trơn 9999 lần lượt ở mức 146,5-149,1 triệu đồng/lượng và 146,2-149,2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng SJC niêm yết 147,2-149,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn áp dụng mức 146,1-148,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giá mua và giá bán vàng trên thị trường hiện khoảng 1-2 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, giá vàng nhẫn niêm yết ở các thương hiệu cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Tuần trước, giá vàng trong nước và quốc tế đều bán động mạnh. Vàng trong nước có những phiên giảm tới 6 triệu đồng/lượng rồi lại đảo chiều hồi phục. Tính chung tuần qua, giá vàng đã giảm khoảng 5 triệu đồng/lượng sau khi chạm mức kỷ lục 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế tuần vừa qua đã lập đỉnh lịch sử gần 4.400 USD/ounce rồi quay đầu lao dốc, có những phiên mất hơn 200 USD/ounce. Thậm chí giá giao ngay có thời điểm rớt xuống sát mốc 4.000 USD/ounce.

Theo Kitco News, đến thời điểm này, phần lớn các nhà đầu cơ và vị thế bán khống đã bị "gạt ra" khỏi thị trường kim loại quý, trong khi phe mua (bulls) cũng trở nên dè dặt sau những ngày sụt giảm dữ dội. Giá vàng giao ngay không giảm thêm, nhưng cũng thiếu động lực tăng trở lại, khiến vàng dao động quanh vùng 4.050–4.150 USD/ounce.

Khảo sát hàng tuần của Kitco News mới nhất cho thấy phần lớn giới phân tích Phố Wall chuyển sang quan điểm tiêu cực hoặc trung lập, trong khi nhà đầu tư cá nhân (Main Street) vẫn giữ một chút nghiêng về xu hướng tăng giá.

Giá vàng quốc tế 3 phiên gần đây

Colin Cieszynski – Chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management – nói với Kitco News rằng ông giữ quan điểm trung lập cho tuần này, không phải vì nghĩ thị trường sẽ đi ngang, mà vì khó dự đoán được hướng đi nào sẽ thắng thế. "Theo tôi, báo cáo CPI sáng thứ Sáu không phải là chất xúc tác lớn cho diễn biến giá," ông nói. "CPI ra mức 3%, trong khi dự kiến là 3,1%. Báo cáo còn bị chậm trễ; với việc chính phủ tạm ngừng hoạt động, thì liệu có méo mó dữ liệu hay không?"

Cieszynski cho rằng đợt hồi phục của giá vàng chỉ mang tính kỹ thuật, chứ không liên quan đến CPI hay báo cáo niềm tin người tiêu dùng công bố sau đó.

17 chuyên gia phân tích đã tham gia Khảo sát Giá vàng hàng tuần của Kitco News, trong đó chưa đến 1/5 số chuyên gia Phố Wall giữ quan điểm tăng giá. Cụ thể, chỉ có 3 chuyên gia (tương đương 18%) dự báo giá vàng sẽ tăng; 6 người khác (35%) cho rằng giá sẽ giảm, còn 8 chuyên gia còn lại (47%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 274 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco. Tâm lý lạc quan của nhóm Main Street suy yếu rõ rệt sau đợt bán tháo mạnh trong tuần qua. Kết quả cho thấy: 144 nhà đầu tư (53%) vẫn tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 62 người (23%) dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm, và 68 người còn lại (25%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang, tích lũy trong ngắn hạn.



