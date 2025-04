"Mưa" cổ tức tiền mặt sắp về tài khoản: Loạt doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả 12.000 đồng/cp cùng một ngày

CTCP Vận tải biển Hải Âu (mã: SSG) cho biết, ngày 11/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 120%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 12.000 đồng. Đáng chú ý, mức chi trả này cao gấp 10 lần kế hoạch đề ra trước đó. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 18/4.

Với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp vận tải biển này cần chi khoảng 60 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Vận tải biển Hải Âu tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải biển. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa vào năm 2000 và giao dịch lần đầu trên UPCoM vào giữa năm 2015, vốn điều lệ hiện đạt 50 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2024, cơ cấu cổ đông lớn của Vận tải biển Hải Âu đa số là các cá nhân. Trong đó, hai người nắm giữ nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Mai Phương với 23% và ông Bùi Tuấn Anh với 16,4% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, lưu ý rằng cơ cấu cổ đông của SSG tương đối cô đặc khi có khoảng 76,5% cổ phần nằm trong tay các cổ đông lớn, trong đó gần 11,6 triệu đơn vị thuộc Nguyễn Thị Mai Phương (23,19% vốn), 8,2 triệu đơn vị thuộc ông Bùi Tuấn Anh (16,46% vốn), gần 5 triệu cổ phiếu ông Trương Quang Anh Nguyên nắm giữ (12% vốn),… Trong năm 2024, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – CTTNHH MTV đã thoái sạch 26,46% cổ phần của SSG.

Nguồn: BCTC kiểm toán 2024 SSG

Việc chia cổ tức khủng xuất phát từ kết quả kinh doanh năm 2024 của Vận tải biển Hải Âu đột biến, cao nhất trong 15 năm qua. Cụ thể, năm 2024, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 108 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước và gấp hơn 3,5 lần kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế lên tới 61 tỷ đồng, gấp gần 13 lần cùng kỳ và gấp gần 12 lần so với kế hoạch cả năm.

Nguyên nhân lợi nhuận 2024 của SSG ghi nhận con số đột biến chủ yếu đến từ lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hơn 79 tỷ đồng, xuất phát từ việc tàu vận tải biển đã được thanh lý, nhượng bán theo Hợp đồng mua bán tàu biển số 279/HĐMB/SESCO-MD/2024 ký ngày 27/9/2024.

Cuối tháng 3 vừa qua, SSG đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 101,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với kết quả năm 2024; lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng, giảm tới 93% so với kết quả năm trước do không còn ghi nhận khoản thu nhập đột biến từ việc thanh lý tàu.

Cũng trong ngày 11/4 tới, CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (mã: VNX) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 120% (tương ứng mỗi 1 cổ phiếu nhận về 12.000 đồng), đúng như kế hoạch được đại hội cổ đông 2025 đề ra.. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào 9/5/2025.

Với hơn 1,8 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính công ty cần chi khoảng 22 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Tương tự như Vận tải biển Hải Âu, nhiều cá nhân Vinexad nắm giữ lượng lớn cổ phiếu như Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Luận sở hữu 13,48% cổ phần, Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Quỳnh Giang sở hữu 12,32% vốn hay Thành viên HĐQT Đinh Văn Khải nắm giữ tới hơn 12% vốn.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, VNX ghi nhận doanh thu doanh thu đạt 267 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 42 tỷ đồng, lần lượt vượt 11% và 34% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2025, Vinexad đặt mục tiêu doanh thu 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 10% so với thực hiện năm ngoái. ĐHĐCĐ thường niên cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 60%, tương ứng số tiền cần chi gần 19 tỷ.

Được biết, VNX là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ hàng chục % từ năm 2010 đến nay, cao nhất lên tới 150% vào năm 2023 (15.000 đồng/cp).