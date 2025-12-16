Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua đấu giá đất 18 năm, lúc làm nhà mới 'tá hỏa' vì đất… không tồn tại!

16-12-2025 - 10:09 AM | Xã hội

Trúng đấu giá, nộp đủ tiền và được cấp sổ đỏ, nhưng sau 18 năm, khi có nhu cầu xây nhà, người dân mới phát hiện lô đất của mình… không có trên thực địa.

Ngày 15/12, tại hội nghị tiếp xúc cử tri do UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức, cử tri xã Bình Sơn kiến nghị lãnh đạo UBND xã Bình Sơn có phương án giải quyết lô đất đã trúng đấu giá cách đây 18 năm nhưng không có trên thực địa .

Ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ngụ xã Bình Sơn) cho biết, ngày 5/10/2007, ông có tham gia đấu giá và trúng lô đất số 19, thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14 (thuộc khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ, nay thuộc xã Bình Sơn).

Sau khi trúng đấu giá, ông đã nộp đủ số tiền 183 triệu đồng và được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 14/3/2008, với thông tin thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14.

Con trai ông Đặng Huy Dũng kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên, đến năm 2018, khi có nhu cầu xây nhà trên lô đất đã trúng đấu giá , ông phát hiện vị trí lô đất (theo bản đồ) của mình không tồn tại trên thực địa. Khu vực được xác định là lô đất của ông hiện đang là đất nông nghiệp của hộ dân khác, người này vẫn đang sử dụng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

“Vị trí lô đất trên bản đồ tôi trúng đấu giá, khi đối chiếu với thực địa lại thuộc khu đất nông nghiệp của người dân và chủ khu đất này vẫn đang có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tôi không thể xác định được đất của mình ở đâu”, ông Dũng bức xúc.

Ngay khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, ông Dũng đã nhiều lần có đơn khiếu nại gửi UBND xã Bình Nguyên (cũ) cùng UBND huyện Bình Sơn (cũ) yêu cầu làm rõ nội dung, nhưng chưa được xem xét.

Bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông Dũng tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Bình Sơn yêu cầu xem xét, giải quyết sự việc. Đến ngày 13/12/2025, UBND xã Bình Sơn mời ông lên làm việc.

Theo biên bản làm việc giữa ông Đặng Huy Dũng và UBND xã Bình Sơn (do bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn chủ trì) xác nhận lô đất không có trên thực địa nên “UBND xã Bình Sơn không có cơ sở để xem xét giải quyết” kiến nghị của ông Đặng Huy Dũng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đặng Tuấn Cường (con trai ông Đặng Huy Dũng) cho biết, từ khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, gia đình ông đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng đều bị chính quyền từ chối giải quyết với nhiều lý do. Gia đình mong muốn chính quyền địa phương có hướng giải quyết, trả lại lô đất cho gia đình.


Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỷ đồng, 4 thửa đất

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỷ đồng, 4 thửa đất Nổi bật

Hàng loạt mức phạt mới liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh của tất cả người dân từ ngày 15/12

Hàng loạt mức phạt mới liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh của tất cả người dân từ ngày 15/12 Nổi bật

Nhiều tiện ích mới trên ứng dụng hàng chục triệu người đang dùng, người dân hãy cập nhật ngay

Nhiều tiện ích mới trên ứng dụng hàng chục triệu người đang dùng, người dân hãy cập nhật ngay

10:00 , 16/12/2025
Lật tẩy chiêu 'ăn chặn' tiền A80 của Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Lật tẩy chiêu 'ăn chặn' tiền A80 của Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội

09:40 , 16/12/2025
Bắt và khám xét khẩn cấp Sầm Thị Hiền

Bắt và khám xét khẩn cấp Sầm Thị Hiền

08:24 , 16/12/2025
Hình ảnh thiết kế trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 850 nghìn tỷ đồng

Hình ảnh thiết kế trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 850 nghìn tỷ đồng

07:53 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên