Mùa đông ấm áp chưa từng có: Biến đổi khí hậu khiến hàng loạt chủ khách sạn nhỏ tại Mỹ đứng trước nguy cơ phá sản, có người mất trắng 1,7 tỷ đồng doanh thu

Mùa đông năm nay, cứ mỗi buổi sáng, bà chủ Kelli Doyen của khách sạn Gwinn Model Towne, bang Georgia, Mỹ lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng có thể thấy chiếc xe trượt tuyết của mình phủ đầy tuyết.



Doyen cho biết: "Chúng tôi là một trong bốn cơ sở kinh doanh duy nhất có đường dành cho xe trượt tuyết ngay gần nơi nghỉ này. Trong những mùa trước, lợi thế cạnh tranh đó đã thu hút khoảng 800 người trượt tuyết – đây là môn thể thao mùa đông hàng đầu ở các bang phía bắc – đến khách sạn".

Nhưng năm nay Doyen thường xuyên nói rằng cô chỉ chứng kiến những con đường lầy lội.

Bây giờ, khi mùa đông sắp kết thúc, "doanh số bán hàng của chúng tôi đã giảm 70% so với mùa đông năm ngoái. Chúng tôi đã phải trải qua một chặng đường khá khó khăn".

Mùa đông những năm trước.

Theo Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia của NOAA, mùa đông 2023-2024 đánh dấu mùa đông ấm nhất được ghi nhận ở 48 tiểu bang của Mỹ. Sự thay đổi thời tiết đã có tác động to lớn đến các lễ hội, sự kiện và du lịch vốn xác định bản sắc của Great Lakes (Ngũ Đại Hồ) và tạo ra thu nhập cho những người sống và làm việc ở đó. Như đã nói, 8 bang đã trải qua một mùa đông ấm áp kỷ lục, bao gồm Wisconsin, Michigan, New York và Minnesota, cùng với North Dakota, Iowa, Vermont và New Hampshire.

Thay vì một xứ sở mùa đông thần tiên, những tháng vừa qua đã mang đến ít tuyết hơn, ít băng hơn và ít cơ hội tham gia một số hoạt động ngoài trời hơn. Các chủ doanh nghiệp nhỏ và các ngành công nghiệp trong khu vực đang cố gắng thích nghi. Ít trượt băng ngoài trời hơn có thể có nghĩa là mọi người sẽ tham gia trượt băng trong nhà nhiều hơn.

Doyen cho biết thu nhập bị mất lên tới khoảng 70.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng). Cô là một trong số những chủ doanh nghiệp ở vùng Trung Tây có doanh số bán hàng vào mùa đông giúp họ duy trì hoạt động cho đến khi mùa du lịch hè bắt đầu. Kể từ khi mua bất động sản vào năm 2020 - ngay trước khi Covid tấn công - Doyen cho biết cô đã đầu tư phần lớn lợi nhuận của mình vào việc cải tạo khách sạn. Tổng chi phí hoạt động là 15.000 USD mỗi tháng.

"Sáu tháng qua, tôi đã dành hàng đêm ở đây vì tôi không đủ tiền thuê người", Doyen nói. "Chúng tôi sắp hết 20.000 USD cuối cùng và chúng tôi phải cầm cự đến tháng 6".

"Thật sự rất chán nản, rất mệt mỏi".

Khủng hoảng sự kiện và doanh thu

Theo Cơ quan Giám sát Hạn hán Mỹ, do tuyết rơi ít hơn, hạn hán nghiêm trọng lan rộng khắp các vùng của Wisconsin và Michigan và gia tăng ở Iowa trong những tháng mùa đông. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức các thống đốc ở Michigan, Minnesota và Wisconsin tuyên bố các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán có thể đủ điều kiện nhận các khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.

Thống đốc Tim Waltz cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 7/3: "Từ trượt tuyết và đi bộ trên tuyết đến các lễ hội mùa đông, mùa đông đầy tuyết là một phần trong văn hóa sống của chúng tôi ở Minnesota. Tình hình hiện tại tác động rất lớn đến các doanh nghiệp nhỏ dựa vào tuyết và du lịch mùa đông để phát triển và tồn tại".

Susan Estler, Giám đốc điều hành của Travel Marquette ở Marquette, Michigan nói với CNN rằng lượng đặt phòng khách sạn từ Giáng sinh đến tháng 3 đã giảm 16% trong năm nay.

Estler nói: "Chúng tôi phụ thuộc vào tuyết cho các hoạt động ngoài trời. "Số lượt đặt chỗ đã giảm. Các doanh nghiệp đang suy thoái".

Mùa đông năm nay.

Estler ước tính khoảng 30% ngân sách du lịch được chi cho khách sạn. Điều đó có nghĩa là 70% còn lại hỗ trợ nền kinh tế địa phương - từ trạm xăng, cửa hàng tạp hóa đến nhà hàng.

"Tất cả những điều đó đã bị ảnh hưởng", cô nói.

Dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế nhấn mạnh tầm quan trọng của khí hậu và đặc biệt là tuyết đối với lợi nhuận của các chủ doanh nghiệp. Theo BEA, hoạt động tuyết ở các bang tập trung xung quanh Ngũ Hồ đã mang lại thêm hàng trăm triệu USD cho nền kinh tế khu vực. Ví dụ: Theo BEA, các hoạt động tạo tuyết ở Wisconsin đã thu thêm 83,6 triệu USD vào năm 2022 và khoảng 130 triệu USD ở Michigan cùng năm.