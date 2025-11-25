Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa lớn suốt 1 tiếng, nước chảy trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai

25-11-2025 - 09:42 AM | Xã hội

Mưa lớn suốt 1 tiếng, nước chảy trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai

Những đoạn clip, hình ảnh ghi lại trận mưa lớn tối 24/11 ở Đồng Nai nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Tối 24/11, cơn mưa lớn cục bộ đổ xuống khu vực TP Biên Hoà (cũ), tỉnh Đồng Nai đã khiến một số tuyến đường bị ngập, đặc biệt là ở khu vực quốc lộ 1. Theo đó, vào khoảng 18h50' tối 24/11, ở Biên Hòa và các khu vực lân cận xuất hiện mưa nhỏ.


Đến khoảng 19h20' cùng ngày, mưa lớn hơn và 30 phút sau thì tạnh. Mưa chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng nhưng gây ngập cục bộ một số tuyến đường như Nguyễn Thành Phương, Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc…Đặc biệt, quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (phường Long Bình) ngập sâu hơn nửa bánh xe. Nước ngập sâu chừng 40 cm, nhưng do mặt đường dốc khu vực chợ Thái Bình đổ dồn về khiến nước chảy mạnh đã làm trôi người và xe máy của một người đang tham gia giao thông.

Một số người thì dừng chờ nước rút hết thì mới tiếp tục di chuyển. Đoạn clip ghi lại tình huống người dân và xe máy bị nước trôi theo dòng nước chảy mạnh đang nhận được sự chú ý.


Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn sau Nổi bật

Dự báo thời tiết 25/11: Miền Bắc rét nhất dưới 10°C, khả năng có sương muối

Dự báo thời tiết 25/11: Miền Bắc rét nhất dưới 10°C, khả năng có sương muối Nổi bật

Công an tìm bị hại vụ án lừa dối khách hàng tại trung tâm chăm sóc sức khỏe

Công an tìm bị hại vụ án lừa dối khách hàng tại trung tâm chăm sóc sức khỏe

09:32 , 25/11/2025
Thông báo quan trọng tới tất cả các em học sinh vùng lũ

Thông báo quan trọng tới tất cả các em học sinh vùng lũ

09:15 , 25/11/2025
Mưa lũ lịch sử làm 91 người tử vong, biển Đông lại đón cơn bão mới hướng thẳng vào miền Trung

Mưa lũ lịch sử làm 91 người tử vong, biển Đông lại đón cơn bão mới hướng thẳng vào miền Trung

08:59 , 25/11/2025
Chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2026 thực hiện ra sao?

Chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2026 thực hiện ra sao?

07:27 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên