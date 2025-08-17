Mưa lũ bất ngờ tại Nam Á cướp đi sinh mạng của hơn 400 người

Đây được xem là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong mùa mưa năm nay tại khu vực Nam Á.

Theo chính quyền địa phương tại Pakistan, trong 48 giờ (tính đến ngày 16/8), ít nhất 321 người đã thiệt mạng tại các khu vực phía Tây Bắc Pakistan. Riêng huyện Buner, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, hơn 10 ngôi làng bị xóa sổ do lũ quét. Các con đường bị cuốn trôi, nhiều điểm sạt lở khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận.

Người phát ngôn cơ quan cứu hộ 122, ông Bilal Faizi, cho biết: "Chỉ riêng tại Buner, chúng tôi đã tìm thấy hơn 120 thi thể. Cách đây ít ngày, nơi này vẫn còn là một cộng đồng sống động, nay chỉ còn lại đống đá và bùn đất".

Bi kịch còn xảy ra trong nỗ lực cứu hộ khi một chiếc trực thăng chở 5 thành viên tổ bay rơi tại Khyber Pakhtunkhwa trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, khiến cả 5 người thiệt mạng.

Tại thị trấn Chashoti, khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý - vốn là địa điểm hành hương nổi tiếng của tín đồ Hindu, ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích. Nhân chứng kể lại cảnh nước lũ cuốn trôi nhà cửa, người dân hoảng loạn tháo chạy trong mưa lớn.

Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những con đường biến thành dòng sông dữ dội, xe cộ và cả nhà cửa bị cuốn phăng. Một bức tường nước cùng bùn đá từ sườn núi đổ xuống, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Nepal cũng báo cáo ít nhất 41 người chết và 121 người bị thương. Lực lượng quản lý thiên tai nước này cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm được mở rộng.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trận mưa lớn lần này là hậu quả của hiện tượng "cloudburst" - mưa dồn dập trên 100 mm chỉ trong 1 giờ. Cơ quan khí tượng Pakistan cảnh báo mưa sẽ còn tiếp diễn, có nguy cơ gây thêm lũ quét và ngập úng đô thị từ ngày 17/8.

Trong khi đó, các nhà phân tích môi trường cho rằng khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã làm mùa mưa ở Himalaya ngày càng dữ dội và khó lường, khiến số lượng và cường độ lũ quét gia tăng đáng kể.