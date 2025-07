Mưa lũ lịch sử khiến 7.100 căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 3.390 tỉ đồng

Ngày 29-7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo cơ bản tình hình thiệt hại trên địa bàn do bão số 3 và mưa, lũ do hoàn lưu bão gây ra.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ. Tâm

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đến 17 giờ ngày 28-7, toàn tỉnh có 7.088 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, bị hư hỏng. Trong đó, 418 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn - chủ yếu tại các xã Mỹ Lý (214 nhà), xã Nhôn Mai (67 nhà), xã Tương Dương (51 nhà)... Ngoài ra, 5.430 căn nhà bị ngập sâu, tài sản trôi nổi, hư hỏng nặng sau khi nước rút; 1.240 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 97 căn thiệt hại trên 70%.

Mưa lũ do bão số 3 gây ra khiến các ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp chịu tổn thất nặng với 38 điểm trường tại 18 xã bị thiệt hại, nhiều điểm bị ngập sâu, cuốn trôi trang thiết bị, 7 trung tâm y tế bị ngập, ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh.

Về nông - lâm nghiệp, gần 3.500 ha lúa, hơn 3.200 ha rau màu, 2.500 ha cây trồng hằng năm và 940 ha rừng bị thiệt hại. Hơn 60.000 gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, chuồng trại hư hỏng 125 cái. Ngành thủy sản mất trắng hơn 569 ha ao hồ nhỏ, 216 lồng bè; trong khi hệ thống thủy lợi chịu thiệt hại lớn với gần 10 km kênh mương bị sạt lở, 10 đập hỏng, hơn 17 km đường ống dẫn nước hư hỏng.

Ngoài ra, mưa lũ đã gây ra 532 điểm sạt lở ta-luy trên quốc lộ, tỉnh lộ; 305 điểm sạt lở đường địa phương với gần 72.000 m³ đất đá. Nhiều vị trí đường bị chia cắt, 14 cầu bị hỏng, 6 cầu treo bị cuốn trôi. Cùng với đó là 172 cột điện đổ gãy, 2 trạm biến áp cháy, hàng chục km dây dẫn hỏng, hơn 2.600 công tơ điện hư hỏng phải thay thế.

Hệ thống thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn với 151 cột cáp đổ gãy, 5 tuyến cáp bị hỏng, 1 cụm loa phát thanh ngừng hoạt động.

Mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An lên tới 3.390 tỉ đồng, trong đó nặng nề nhất là nhà cửa, tài sản dân sinh (1.471 tỉ đồng) và hạ tầng giao thông (1.390 tỉ đồng).

Trước thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có "Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa lũ hoàn lưu bão số 3" trên địa bàn Nghệ An.

Hiện các địa phương đang huy động mọi lực lượng để khắc phục hậu quả, khôi phục cuộc sống người dân và sản xuất sau thiên tai.