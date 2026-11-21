Tại Diamond Sky, khách hàng có cơ hội sở hữu thêm một căn hộ trị giá gần 8 tỷ đồng thông qua chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm", triển khai từ nay đến hết ngày 01/11/2027.

Tối ưu giá trị đầu tư, gia tăng tài sản ngay từ điểm khởi đầu

Thông thường, để sở hữu hai bất động sản, khách hàng cần chuẩn bị nguồn vốn cho hai giao dịch độc lập. Tuy nhiên, với chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm" do Van Phuc Group triển khai, khách hàng mua căn hộ Diamond Sky có cơ hội nhận thêm một căn hộ khác trị giá gần 8 tỷ đồng.

Điểm hấp dẫn không chỉ nằm ở giá trị phần thưởng mà còn ở cơ hội mở rộng danh mục bất động sản sở hữu mà không cần thực hiện thêm một giao dịch mua nhà nào khác. Đây là lợi thế hấp dẫn đối với những khách hàng đang tìm kiếm phương án tích lũy tài sản, đồng thời muốn tối ưu nguồn vốn đầu tư ban đầu.

Thiết kế sang trọng và nội thất đẳng cấp tại Diamond Sky

Đặc biệt, hai căn hộ có thể phục vụ những mục tiêu tài chính khác nhau. Một căn dành cho nhu cầu an cư, căn còn lại có thể khai thác cho thuê để tạo nguồn thu định kỳ, dành làm tài sản cho con cái hoặc tiếp tục nắm giữ như một khoản tích lũy dài hạn. Với những gia đình có nhu cầu sử dụng linh hoạt, căn hộ thứ hai còn có thể trở thành không gian sống dành cho cha mẹ hoặc người thân.

Khai thác đa công năng, biến bất động sản thành dòng tiền mỗi ngày

Giá trị của một bất động sản không chỉ được xác định bởi giá mua hay khả năng tăng giá trong tương lai, mà còn nằm ở việc chủ sở hữu có thể khai thác tài sản để sinh lời mỗi ngày. Đây là một trong những lợi thế đáng chú ý của Diamond Sky.

Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng ngay trong nội khu

Dự án sở hữu 296 căn hộ với cơ cấu đa dạng từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến penthouse, đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu khác nhau. Từ người độc thân, chuyên gia làm việc tại TP.HCM đến gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ, mỗi loại hình căn hộ đều có thể hướng đến một phân khúc khách hàng riêng.

Lợi thế của Diamond Sky còn đến từ mô hình tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp trung tâm thương mại. Diamond Sky Mall quy mô khoảng 30.000 m² tại khối đế 3 tầng, cùng các tiện ích như hồ bơi điện phân muối, gym, yoga, khu vui chơi… góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống ngay trong nội khu.

Sự kết hợp giữa không gian ở, mua sắm, giải trí và thư giãn tạo thêm sức hấp dẫn đối với khách hàng tìm kiếm căn hộ có chất lượng sống tiện nghi, vừa an cư nhưng vừa có thể khai thác cho thuê. Thay vì chỉ nắm giữ bất động sản thì có thể chủ động khai thác đa công năng để tạo thêm nguồn thu.

Đón nhịp hạ tầng, đa dạng cơ hội sinh lời từ căn hộ đến nhà phố

Ở góc độ kết nối, Diamond Sky nằm trong khu đô thị mặt tiền Quốc lộ 13 – đại lộ huyết mạch đang được triển khai mở rộng lên 60 m. Cùng với quy hoạch Metro số 2 có ga C16 trước Van Phuc City, đây là những yếu tố nổi bật giúp gia tăng sức hút và tiềm năng tăng giá của Diamond Sky trên thị trường.

Không chỉ có căn hộ cao cấp Diamond Sky, Van Phuc City còn sở hữu danh mục nhà phố sang trọng với hai dòng sản phẩm nổi bật là Royal Van Phuc và Golden Shophouse, mở rộng lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu đầu tư và khai thác bất động sản.

Nhà phố Royal Van Phuc vừa ở, kinh doanh và cho thuê

Nếu căn hộ phù hợp với phương án an cư kết hợp cho thuê, nhà phố lại có lợi thế khai thác đa công năng, từ kinh doanh trực tiếp, mở showroom, nhà hàng, cửa hàng dịch vụ đến cho thuê mặt bằng tạo nguồn thu.

Đặc biệt, lợi thế nằm trong khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân, căn góc và trục đường lớn, liền kề các tuyến phố thương mại và điểm đến vui chơi, giải trí… đã giúp nhà phố Royal Van Phuc và Golden Shophouse tiếp cận khách hàng dễ dàng. Nhờ đó, chủ sở hữu có thể linh hoạt lựa chọn mô hình kinh doanh hoặc khai thác cho thuê tùy theo vị trí và mục tiêu tài chính.

Kết hợp cùng lợi thế hạ tầng và hệ sinh thái đô thị, mỗi sản phẩm tại Van Phuc City mở ra một hướng đi riêng trong chiến lược tạo dòng tiền, tích lũy và gia tăng tài sản dài hạn.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/