Mua nhà bằng vốn vay: Cẩn trọng với ưu đãi lãi suất

Trước nhiều chính sách ưu đãi dịp cuối năm, người mua cần thận trọng khi sử dụng vốn vay ngân hàng. Ảnh minh họa: Hoàng Anh

Ưu đãi trước mắt, áp lực phía sau

Những tháng cuối năm, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều chương trình kích cầu nhằm thúc đẩy giao dịch. Bên cạnh giảm giá trực tiếp, các chủ đầu tư còn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, ân hạn nợ gốc, kéo dài tiến độ thanh toán hoặc tặng quà cho khách hàng. Chính sách bán hàng đa dạng giúp người mua có thêm lựa chọn, đồng thời giảm áp lực huy động vốn trong giai đoạn đầu.

Với khoản tích lũy 1,5 tỷ đồng, gia đình anh Hoàng Trung Hiếu (34 tuổi, phường Thanh Liệt, Hà Nội) đang cân nhắc mua căn hộ trị giá 3,5 tỷ đồng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 50 triệu đồng/tháng, anh dự kiến vay ngân hàng 2 tỷ đồng trong 20 năm. Dự án được giới thiệu chính sách hỗ trợ lãi suất trong hai năm đầu, kèm thời gian ân hạn nợ gốc, giúp giảm đáng kể số tiền phải thanh toán ban đầu.

Tuy nhiên, khi tính đến thời điểm kết thúc ưu đãi, anh Hiếu nhận thấy áp lực tài chính sẽ tăng mạnh. Nếu dư nợ chưa giảm đáng kể và lãi suất thả nổi ở mức 13–15%/năm, riêng tiền lãi có thể vượt 20 triệu đồng/tháng. Khi phải trả thêm nợ gốc, tổng nghĩa vụ thanh toán càng lớn. Với gia đình có con nhỏ và nhiều khoản chi tiêu thường xuyên, đây là điều khiến anh phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Trường hợp này cho thấy, các chính sách hỗ trợ tài chính có thể giúp người mua sớm tiếp cận nhà ở, nhưng khả năng trả nợ sau thời gian ưu đãi mới quyết định sự an toàn của khoản vay.

Thực tế, những chương trình kích cầu cuối năm đang tạo thêm cơ hội cho người có nhu cầu mua nhà ở thực. Khách hàng không phải huy động ngay toàn bộ số tiền lớn, có thêm thời gian chuẩn bị tài chính và giảm áp lực trong giai đoạn chờ nhận nhà. Tuy nhiên, hỗ trợ lãi suất không đồng nghĩa với việc chi phí vay được giảm trong suốt thời hạn hợp đồng; ân hạn nợ gốc cũng không có nghĩa được miễn trả nợ.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Đất Xanh Services (DXS-FERI), trong quý III-2026, lãi suất vay mua nhà cố định 12 tháng đầu phổ biến ở mức 8,5 - 11,5%/năm. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi tăng lên khoảng 13- 15%/năm, cao hơn mức 12 - 14%/năm của hai quý đầu năm. Diễn biến này cho thấy, người mua nhà vẫn phải đối mặt với áp lực tài chính lớn khi các chính sách hỗ trợ kết thúc.

Mỗi chương trình hỗ trợ còn có điều kiện riêng về thời điểm tính ưu đãi, phạm vi hỗ trợ và các trường hợp chấm dứt chính sách. Vì vậy, người mua không nên chỉ so sánh tỷ lệ chiết khấu hay thời gian miễn lãi, mà cần xem xét cả giá bán, tiến độ bàn giao, điều kiện vay và tổng nghĩa vụ thanh toán.

Tính sức trả nợ trước khi quyết định vay

Với khoản vay mua nhà kéo dài 15–25 năm, biến động lãi suất có thể làm thay đổi đáng kể kế hoạch tài chính. Sau thời gian cố định, nhiều hợp đồng áp dụng lãi suất thả nổi, thường được xác định theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Khi lãi suất thay đổi, số tiền người vay phải trả cũng biến động theo.

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, người mua cần xác định khoản vay phù hợp với khả năng tài chính, thay vì chỉ căn cứ vào hạn mức ngân hàng chấp thuận. Thường tỷ lệ vay dưới 60% giá trị căn hộ sẽ an toàn hơn, đồng thời người vay nên lập kế hoạch dòng tiền trong ít nhất 12 - 36 tháng.

Người vay cũng cần xem xét cách tính lãi suất sau ưu đãi, biên độ điều chỉnh, phí trả nợ trước hạn và các chi phí đi kèm. Ngoài tiền gốc và lãi, kế hoạch tài chính phải tính đến chi phí hoàn thiện nội thất, phí quản lý và sinh hoạt khi chuyển về nơi ở mới.

Cùng quan điểm thận trọng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, khuyến nghị khoản trả nợ hằng tháng nên duy trì ở mức khoảng 35 - 40% thu nhập ổn định để gia đình vẫn bảo đảm các nhu cầu thiết yếu. Đây là mốc tham khảo, bởi khả năng cân đối tài chính còn phụ thuộc số người trong gia đình, nguồn thu và những nghĩa vụ chi tiêu khác.

Đánh giá về thị trường bất động sản cuối năm 2026, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mua nhà, đất khi nguồn cung tăng và nhiều doanh nghiệp triển khai chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, người mua cần xây dựng phương án tài chính an toàn, kiểm tra kỹ pháp lý dự án và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, mục tiêu của mình.

Để chủ động hơn, người mua nên yêu cầu ngân hàng cung cấp lịch trả nợ theo nhiều kịch bản lãi suất, đồng thời làm rõ cách xác định lãi suất sau ưu đãi, chu kỳ điều chỉnh và các điều kiện liên quan. Những nội dung này cần được kiểm tra trong hợp đồng tín dụng, thay vì chỉ dựa vào thông tin tư vấn bán hàng.

Về phía chủ đầu tư và đơn vị phân phối, việc công khai đầy đủ điều kiện hỗ trợ cũng rất quan trọng. Khách hàng cần biết rõ thời hạn ưu đãi, trách nhiệm thanh toán và những khoản chi phí có thể phát sinh. Thông tin minh bạch giúp người mua đưa ra lựa chọn phù hợp, đồng thời hạn chế tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Vay ngân hàng vẫn là giải pháp cần thiết với nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thực. Các chính sách hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc sẽ phát huy hiệu quả khi người mua có phương án tài chính phù hợp. Điều quan trọng không phải là số tiền phải trả trong một hoặc hai năm đầu, mà là khả năng duy trì nghĩa vụ trả nợ trong suốt thời hạn vay, kể cả khi lãi suất tăng hoặc thu nhập gia đình biến động.