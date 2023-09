Mua nhà đón Tết: Những dự án căn hộ “dọn vào ở ngay” tại thị trường phía Nam

Khan nguồn cung hoàn thiện vào cuối năm 2023

Khác với những năm trước, Tết năm nay người mua nhà sẽ không có nhiều sự lựa chọn về dự án căn hộ chung cư. Sự suy giảm nguồn cung hình thành trong tương lai lẫn nguồn cung hiện hữu, hoàn thiện khiến một số dự án có sản phẩm đưa ra thị trường thời điểm này trở thành “hàng hiếm” được quan tâm.

Điểm qua thị trường Tp.HCM, hiện có một số dự án căn hộ có mặt trên thị trường (bao gồm đã và sắp mở bán) như MT Eastmark, Vinhomes Grand Park, Avatar Thủ Đức, Elysia, Akari City, Mizuki Park, The Privia, 9X An Sương, Urban Green, St Moritz, Fiato Premier, Moonlight Avenue. Con số này là khá ít ỏi so với nguồn cung thời điểm trước Covid-19.

Đáng nói, trong số các dự án này rất ít căn hộ hoàn thiện hoặc sắp bàn giao để đáp ứng nhu cầu mua nhà vào ở ngay dịp cuối năm nay. Điều này là hoàn toàn khác so với giai đoạn thị trường 2-3 năm trước. Hiện chỉ có một số chủ đầu tư đủ tiềm lực mới có thể hoàn thiện dự án để bàn giao đúng tiến độ hoặc về đích như cam kết ban đầu.

Ghi nhận toàn thị trường Tp.HCM cho thấy, tại khu Nam Tp.HCM hiện có dòng căn hộ Flora Panorama thuộc khu đô thị tích hợp Mizuki Park của Nam Long và Nishi Nippon Railroad, Hankyu Hanshi Properties (Nhật Bản) đã được bàn giao từ tháng 7/2023, bắt đầu đón cư dân về ở. Đây là nguồn cung hoàn thiện hiếm hoi của khu vực này, tuy vậy, số lượng căn hộ thuộc giỏ hàng cũng khá giới hạn.

Tại khu Đông Tp.HCM (nay là Tp.Thủ Đức, bao gồm quận 9, quận 2, quận Thủ Đức cũ), gần như không có nguồn cung căn hộ nào được hoàn thiện để bàn giao vào cuối năm nay. Một số dự án như MT Eastmark, Vinhomes Grand Park, Avatar Thủ Đức, Fiato Premier, Moonlight Avenue… đều đang trong quá trình xin phép, hoặc xây dựng, dự kiến bàn giao vào giai đoạn 2024-2025.

Tại khu Tây Tp.HCM, hầu hết nguồn cung căn hộ chung cư thuộc các dự án cũ (đã bàn giao từ thời điểm 2013-2018). Hiện trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân chỉ ghi nhận dự án Akari City quy mô 8,5ha có căn hộ đã hoàn thiện (thuộc giai đoạn 1 và 2 của dự án). Người mua có thể mua và dọn vào ở ngay. Tuy nhiên số lượng sản phẩm của chủ đầu tư còn lại khá ít ỏi. Khoảng quý cuối năm 2023, giỏ hàng 500 căn hộ thuộc giai đoạn 3 của dự án này dự kiến sẽ chào bán, bổ sung vào nguồn cung căn hộ “khan hiếm” tại Tp.HCM.

Trong hội thảo mới đây, chuyên gia CBRE Việt Nam nhận định, từ nay đến cuối năm, nguồn cung căn hộ tại Tp.HCM tiếp tục khan hiếm. Gần như thị trường không có sản phẩm chào bán mới, các dự án bước vào giai đoạn bàn giao nhà cũng chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Một số ít chủ đầu tư rục rịch bàn giao căn hộ từ quý 2/2023 trở đi, cư dân có thể dọn vào ở trước Tết nguyên đán. Theo chuyên gia CBRE, mặc dù nhu cầu mua nhà ở thực tăng cao vào dịp cuối năm -cận Tết, thế nhưng nguồn cung căn hộ hoàn thiện tại Tp.HCM đang thiếu trầm trọng.

Nguồn cung BĐS dự báo còn tiếp tục khan hiếm. Nguồn: CBRE Việt Nam.

Không chỉ Tp.HCM, khu vực tỉnh lận cận – vốn là nơi cung cấp nguồn cung bổ sung cho sự khan hiếm của Tp.HCM thì đến nay cũng rơi vào tình trạng ít sản phẩm ra thị trường hoặc hoàn thiện.

Các dự án căn hộ tại thị trường tỉnh lân cận Tp.HCM đã và đang rục rịch ra thị trường như Picity Sky Park, Bcons Polygon, Green Topaz, Astral City, Phú Đông Sky Garden, Phú Đông SkyOne, Lavita Thuận An, The Habitat giai đoạn 3, FIATO City… đều đang trong quá trình xây dựng.

Theo đó, tại Bình Dương, Đồng Nai không có dự án căn hộ nào được bàn giao vào cuối năm nay; chỉ có khu vực Long An có dự án căn hộ vừa túi tiền Ehome Southgate quy mô 4,5ha đã có khoảng 700 căn/1.400 căn hộ được bàn giao, đón cư dân vào ở. Được biết, căn hộ tại đây có mức giá từ 1 tỉ đồng/căn. Dù giá mềm nhưng do nằm trong khu đô thị quy mô lớn 355ha nên gần như hưởng toàn bộ tiện ích cao cấp của khu đô thị.

Cuối năm là thời điểm mua nhà đón Tết

Vấn đề nhà cửa, chốn an cư luôn được cân nhắc nhiều hơn mỗi dịp cuối năm. Mua nhà cách Tết từ 1-3 tháng là khoảng thời gian phù hợp để sửa sang, mua sắm dọn về nhà mới dịp Tết. Nếu quá gắt thời gian nhận nhà (từ tháng 11-12 trở đi), khách hàng sẽ phải dời dịp sửa sang vào đầu năm. Việc này khá kiêng kị trong tâm lý người phương Đông khi “xuất” tiền vài dịp đầu năm mới.

Trên thị trường chung cư, những dự án căn hộ đã hoàn thiện, trong quá trình bàn giao được xem là lợi thế, đáp ứng nhu cầu dọn vào ở ngay đón Tết.

Nếu những năm trước, cuối năm là thời điểm bất động sản sôi động với rất nhiều dự án bàn giao nhằm đáp ứng thị hiếu của các gia đình mua nhà đón Tết, thì năm nay thị trường trầm lắng nguồn cung hơn hẳn. Đặc biệt, trong bối cảnh bất động sản nhìn chung còn khó khăn thì sự khan hiếm nguồn cung cũng khiến không khí thị trường có phần giảm nhiệt. Tuy vậy, trong bối cảnh này, theo một số chuyên gia trong ngành lại là lợi thế rất lớn của cả bên bán và bên mua.

Với bên bán, sức cầu thực sẽ tập trung vào các dự án ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Trong chia sẻ mới đây, chuyên gia Savills nhấn mạnh, sự khan hiếm nguồn cung nhà ở sơ cấp đã thúc đẩy người mua tìm đến thị trường thứ cấp, được xem là một giải pháp thay thế phù hợp. Với các sản phẩm đã hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu vào ở ngay ghi nhận có thanh khoản khá tốt. Căn hộ tại Tp.HCM có tầm giá trên dưới 50 triệu đồng/m2; tại khu ven giá từ 20-40 triệu đồng/m2 xuất hiện giao dịch do phù hợp với dòng tiền ở thực cũng như đầu tư của số đông. Ở mức giá cao hơn, thanh khoản chậm.

Với người bán , không phải ai cũng biết hết những lợi ích khi chọn mua nhà trước Tết.

Càng về cuối năm, các chủ đầu tư càng ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm kích cầu, đây là cơ hội mua được nhà nhiều ưu đãi, giá tốt.

“Thời điểm cận kề thường có rất nhiều ưu đãi về chính sách bán hàng từ người bán như chiết khấu trực tiếp trên giá bán, hỗ trợ lãi suất. Những yếu tố này chính là mức lời mà nhà đầu tư có được ngay thời điểm mua”, một chuyên gia trong ngành chia sẻ.

Đồng thời, mua nhà cuối năm, người mua còn tránh mua được các dự án chậm tiến độ, thay đổi thiết kế, quy hoạch…có thể nhận ngay nhà sau khi mua nhà mà không phải chờ đợi.

Với nhà đầu tư, cuối năm chính là thời điểm vàng để tìm mua nhà với mong muốn đầu tư sinh lợi nhuận cho năm sau.

Ngoài ra, người mua được hưởng nhiều ưu đãi cuối năm từ ngân hàng. Nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng tín dụng dịp cuối năm, các ngân hàng thường đưa ra mức lãi suất ưu đãi hỗ trợ khách hàng mua nhà. Nếu mua nhà dự án, chủ đầu tư thường sẽ kết hợp với ngân hàng đưa ra chính sách ưu đãi cho khách hàng. Điều này giúp người mua sẽ dễ dàng tính toán, cân nhắc, lựa chọn gói cho vay phù hợp với khả năng tài chính của mình.