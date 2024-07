Mua nhà từ nguồn lương hàng tháng: Tưởng không dễ mà…dễ không tưởng

Giá nhà tăng cao cộng thêm rào cản tâm lý "làm cả đời chỉ để "còng lưng" phục vụ cho căn nhà" khiến nhiều người lắc đầu khi nhắc đến việc tìm nơi "an cư". Thực tế với mức thu nhập bình quân hiện nay, người lao động có thể dễ dàng vay mua nhà trả góp từ ngân hàng sử dụng bảng lương của mình. Với thời hạn dài, thủ tục vay dễ dàng, vay mua nhà trả góp theo bảng lương được xem là phương án tối ưu nhất và được nhiều người lựa chọn nhất.

Vậy, vay mua nhà sử dụng nguồn thu từ lương là gì?

Vay mua nhà thực chất là một loại hình vay thế chấp, với tài sản đảm bảo là bất động sản. Theo đó, các tổ chức tài chính ngân hàng sẽ đánh giá uy tín, lịch sử tín dụng và thu nhập hiện tại của bạn dựa trên sao kê lương được cung cấp để chứng minh khả năng trả nợ.

Vay mua nhà bằng lương có nhiều ưu điểm hơn bạn nghĩ…

Thực tế, chọn mua nhà sử dụng nguồn thu từ lương mang lại khá nhiều lợi ích cho người vay. Xét về mặt tài chính, người vay với nguồn thu nhập ổn định có thể chủ động lên kế hoạch tài chính, phân bổ thu chi dễ dàng, hạn chế được tối đa trường hợp phải đột ngột cắt giảm các sở thích cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Việc xuất hiện đa dạng các gói vay mua nhà trên thị trường cũng là một điểm sáng, giúp người vay có cái nhìn toàn diện, thuận lợi hơn trong việc so sánh và lựa chọn khoản vay có lãi suất phù hợp với nguồn thu nhập thực tế của mình. Một trong những gói vay có lãi suất cố định nổi bật trên thị trường hiện nay phải kể đến "KBank Home Loan" được phát hành bởi Ngân hàng Đại chúng TNHH KarsikornBank (KBank).

Theo chuyên gia đánh giá, hạn mức gói vay mua nhà của KBank cao hơn so với các ngân hàng khác trên thị trường. Đồng thời, với lãi suất cố định 6.25%/năm trong vòng 36 tháng cùng lãi suất thả nổi cạnh tranh, KBank tạo điều kiện giúp người vay vốn khởi đầu hành trình xây dựng nơi "an cư" một cách suôn sẻ.

Theo đó, để chia sẻ gánh nặng tài chính, hỗ trợ tối đa cho người Việt "chạm tay" dễ dàng hơn tới ước mơ an cư, KBank xét duyệt hạn mức vay dựa trên tối đa 65% tổng thu nhập, áp dụng tất cả những người đứng tên trên hợp đồng vay, tạo lợi thế lớn cho các cặp gia đình trẻ muốn tìm nơi "an cư" ngay sau khi kết hôn.

Hình dung dễ hiểu, bạn sở hữu mức lương 20 triệu đồng/tháng, KBank sẽ tính hạn mức dựa trên 65% bảng lương là 13 triệu đồng/tháng, từ đó dễ dàng cấp hạn mức vay lên tới 1 tỷ 300 triệu đồng.

Tương tự đối chiếu theo bảng dưới đây, có thể dễ dàng thấy được hạn mức vay KBank cung cấp dựa trên thu nhập thực tế của bạn, từ đó thiết kế lộ trình tài chính sáng suốt cho bản thân và gia đình.

Hơn nữa, để chia sẻ gánh nặng tài chính, bên cạnh các ưu đãi trên KBank dành tặng khách hàng hàng loạt ưu đãi miễn phí khác như:

Miễn phí lãi suất 03 tháng đầu lên tới 67 triệu đồng

Miễn phí thẩm định lên tới 5 triệu đồng

Miễn phí bảo hiểm cháy nổ trong thời gian vay

Hơn nữa, bởi có nguồn thu nhập đều hàng tháng, việc lên kế hoạch tài chính cũng dễ dàng hơn, người vay có thể chủ động phân chia các khoản thu chi cho căn nhà mà không cần đột ngột cắt giảm chi tiêu cho những sở thích cá nhân.

Tuy nhiên, không có con đường nào trải đầy hoa…

Để sử dụng bảng lương vay mua nhà, người vay cũng cần lưu ý một số điểm để hành trình xây tổ ấm khởi đầu suôn sẻ và thuận lợi:

Có sẵn một khoản tích lũy trước khi tìm đến vay vốn ngân hàng: Dù được vay hạn hạn mức cao nhưng bạn nên có tối thiểu 20% giá trị căn nhà để giảm thiểu rủi ro tài chính và cũng như tránh việc phải trả lãi suất cao.

Rà soát kỹ lại hồ sơ vay: Vay sử dụng nguồn thu từ lương cần chuẩn bị giấy tờ khá đơn giản, tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý, hồ sơ chứng minh thu nhập phù hợp. Để hồ sơ được thẩm định nhanh hãy cung cấp địa chỉ cư trú đầy đủ và chính xác nhất.

Tìm hiểu kỹ lãi suất và cách tính theo từng thời kỳ: Hầu hết các gói vay đều có lãi suất ưu đãi trong khoảng từ 6-12 tháng, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi. Người vay nên dự trù theo lãi suất thả nổi để tính số tiền cần thanh toán hàng tháng.

Lựa chọn kỳ hạn vay hợp lý: Lựa chọn hình thức vay dài hạn giúp giảm tải được áp lực tài chính song song vẫn có thể thực hiện các mục tiêu khác như: Mua xe, lập gia đình… là lời khuyên tốt nhất dành cho người có ý định vay mua nhà bằng lương.

Một nơi an cư êm ấm chính là động lực giúp bạn cất bước mạnh mẽ hơn trên cuộc hành trình của đời mình. An tâm "an cư" cùng KBank!