Mua sầu riêng, cứ thuộc mẹo này đảm bảo biết ngay sầu chín cơm hay sầu sượng

Sầu riêng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" với hương vị đặc trưng, ngọt béo khó loại quả nào sánh bằng. Thế nhưng, việc chọn được quả sầu riêng ngon lại không hề dễ dàng, bởi nếu mua nhầm quả sượng, cơm nhão hay còn non thì vừa phí tiền vừa mất hứng. Để tránh rơi vào tình huống này, bạn có thể áp dụng 6 mẹo đơn giản nhưng cực kỳ chuẩn dưới đây.

1. Quan sát phần gai

Gai sầu riêng có thể tiết lộ nhiều điều về chất lượng bên trong. Quả chín ngon thường có gai to, đầu gai hơi tròn, không quá nhọn. Khi dùng tay ấn nhẹ vào, bạn sẽ thấy gai có độ đàn hồi, không cứng đơ. Nếu gai nhỏ, khít và quá sắc nhọn, đó thường là quả còn non, cơm bên trong chưa ngọt và có thể bị sượng. Ngoài ra, khe giữa các gai trên quả chín thường tách hơi rộng, đây là dấu hiệu múi đã phát triển đầy đặn.

2. Kiểm tra cuống

Cuống sầu riêng còn tươi, màu xanh nâu nhạt và cứng chắc chứng tỏ quả mới hái, cơm bên trong còn thơm ngon. Ngược lại, cuống bị khô héo hoặc mềm rũ thì khả năng cao quả đã để lâu, cơm dễ bị bở hoặc mất mùi. Một mẹo nhỏ là bạn có thể dùng móng tay bấm nhẹ vào phần cuống: nếu thấy có nhựa ướt chảy ra thì quả còn tươi, ăn sẽ dẻo và ngọt.

3. Ngửi mùi hương

Sầu riêng chín tự nhiên sẽ tỏa mùi thơm ngọt đậm, lan tỏa ngay cả khi chưa tách vỏ. Mùi thơm vừa phải, không gắt, không hắc, chứng tỏ quả đạt độ chín tới. Nếu mùi quá nồng, hắc khó chịu thì có thể là quả bị ủ hóa chất hoặc đã chín quá mức, dễ bị nhão cơm. Còn quả không có mùi hoặc mùi rất nhạt thì chắc chắn còn non, khi bổ ra sẽ thất vọng.

4. Cầm thử và kiểm tra trọng lượng

Quả sầu riêng ngon thường cầm chắc tay, phần vỏ bên ngoài cứng nhưng không quá nặng so với kích thước. Nếu cùng kích cỡ mà quả nào nhẹ bất thường, nhiều khả năng bên trong cơm ít, nhiều xơ hoặc chưa chín. Ngược lại, quả nặng nhưng cứng đơ thì có thể toàn hạt to, ít thịt. Quả ngon nhất là vừa nặng tay vừa có cảm giác hơi "rỗng ruột", vì múi bên trong đã căng nở và tách ra khỏi vỏ.

5. Gõ và lắng nghe âm thanh

Một mẹo dân gian rất chuẩn khi mua sầu riêng là dùng cán dao hoặc khớp tay gõ nhẹ vào vỏ. Nếu âm thanh phát ra trầm, hơi đục giống tiếng "bụp bụp", đó là quả đã chín và cơm dẻo. Nếu nghe tiếng trong và vang, giống như gõ vào thùng rỗng thì quả còn non, ăn sẽ nhạt và sượng. Đây là cách nhanh để phân biệt, nhất là khi mua ở chợ.

6. Quan sát đường nứt tự nhiên

Sầu riêng chín tới thường tự nứt một vài đường nhỏ trên vỏ, để lộ khe hở vàng ươm hoặc có mùi thơm bốc ra. Đây là dấu hiệu quả chín cây, cơm ngọt béo, không cần ủ thêm. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý: nếu vết nứt quá lớn, chảy nước thì có thể quả đã chín quá mức, dễ bị nhão và lên men. Quả ngon nhất là loại nứt khe nhỏ, vừa đủ để nhận ra bên trong đã chín.

Kết luận: Chọn sầu riêng ngon không quá khó nếu bạn chú ý đến các dấu hiệu từ gai, cuống, mùi thơm, trọng lượng, âm thanh gõ và cả những vết nứt tự nhiên trên vỏ. Áp dụng đủ 6 mẹo này, bạn gần như chắc chắn sẽ chọn được quả sầu riêng chín cây, cơm vàng béo ngậy, hạt lép và thơm ngọt. Nhờ đó, mỗi lần mua sầu riêng sẽ là một lần trải nghiệm hương vị tuyệt vời, không lo mất tiền oan vì chọn nhầm.

