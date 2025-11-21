Mua sim Viettel đuôi 938 trúng iPhone 17, người đàn ông lập tức báo công an nghi lừa đảo và cái kết bất ngờ

Theo đó, ông Triệu Tá Lý, trú tại thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn, phản ánh rằng khoảng một tháng trước ông có mua một sim Viettel số 0396…938 tại điểm bán gần chợ Trung tâm Văn Bàn. Sau đó, ông nhận cuộc gọi từ một người tự giới thiệu là nhân viên Viettel cụm Văn Bàn, thông báo sim của ông đã trúng thưởng một chiếc iPhone 17. Người này hướng dẫn ông Lý làm mã số thuế để hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

Lo ngại đây là chiêu lừa đảo qua điện thoại, ông Lý đã đến Công an xã Văn Bàn trình báo, đề nghị được hỗ trợ kiểm tra tính xác thực.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Văn Bàn đã làm việc với ông Chu Văn Giang, Giám đốc Viettel cụm Văn Bàn. Ông Giang xác nhận Viettel đang triển khai chương trình khuyến mại và sim của ông Lý thực sự đã trúng thưởng iPhone 17. Nhân viên Viettel trước đó cũng đã liên hệ để thông báo và hướng dẫn thủ tục nhận quà.

Cùng thời điểm, sáng 19/11, Công an xã tiếp tục nhận thông tin từ nhân viên Thuế cơ sở 5 tỉnh Lào Cai, cho biết ông Lý đến xin cấp mã số thuế để nhận thưởng và nghi ngờ trường hợp này có thể liên quan lừa đảo.

Từ hai nguồn báo tin, Công an xã đánh giá ông Lý và cả cán bộ cơ quan Thuế đều có tinh thần cảnh giác cao, thể hiện sự chủ động phòng ngừa trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi.

Công an xã Văn Bàn gửi lời cảm ơn tới người dân và các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, đồng thời khuyến cáo: khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn đáng ngờ liên quan trúng thưởng, vay tiền, chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, người dân cần liên hệ ngay công an địa phương để được hướng dẫn và bảo vệ.

Theo chia sẻ từ chính quyền địa phương, việc ông Lý trúng thưởng iPhone 17 mẫu bản tiêu chuẩn có giá khoảng 25 triệu đồng là một sự may mắn, phần nào hỗ trợ gia đình ông vượt qua khó khăn sau đợt mưa lũ do bão số 10 vừa qua. Thôn Ít Nộc là khu vực chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.