Mua tivi trên sàn TMĐT, mở ra thấy nát bươm: Chính chủ kêu oan, dân mạng bất lực bảo "trùng sinh mới cứu nổi"!

Mới đây, một tài khoản trên Threads đã đăng đàn cầu cứu cộng đồng mạng khi chia sẻ câu chuyện mua tivi qua sàn thương mại điện tử. Được biết, người này đã đặt mua một chiếc tivi 50 inch giá 9,4 triệu đồng, chọn dịch vụ lắp đặt 0 đồng tại TP.HCM. Tuy nhiên, khi nhận hàng lại chỉ có shipper chở tivi đến bằng xe máy, và chỉ giao hàng mà không lắp đặt. Sau khi mở thùng, người này phát hiện tivi đã bể nát và không thể sử dụng. Anh lập tức gửi khiếu nại hoàn tiền - trả hàng trên sàn thương mại điện tử, nhưng do không quay video trong quá trình khui thùng nên cả phía sàn thương mại lẫn cửa hàng mua tivi đều không có cơ sở xử lý, dẫn đến tình huống rắc rối kéo dài 15 ngày vẫn chưa được giải quyết.

Câu chuyện hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Phần đông đều bày tỏ sự đồng cảm trước việc chủ bài đăng vừa mất tiền vừa nhận lại 1 chiếc tivi bể nát. Song, mọi người cũng đành bó tay, không thể đưa ra phương án giúp đỡ vì bản thân chủ bài đăng đã mắc lỗi nghiêm trọng đó là không quay lại video khui hàng - một yêu cầu quan trọng để sàn thương mại và cửa hàng có cơ sở xử lý khi sản phẩm gặp sự cố.

Một số bình luận của CĐM: - "Biết là mất tiền oan ức rất xót xa nhưng bạn cũng cần nhìn nhận lại lỗi của bản thân trong câu chuyện này: 1. Hàng điện tử giá trị cao KHÔNG BAO GIỜ nên đặt qua các sàn. Thà đắt hơn vài đồng mà được các bên điện máy ship hẳn bằng xe tải, thợ lắp đặt đi kèm, bảo hành còn biết chỗ mà liên hệ. 2. Hàng giá trị cao BẮT BUỘC phải quay clip khui hàng. Cái này do lỗi chủ quan của chính bạn nên mới không bảo vệ được quyền lợi của bản thân. Cộng đồng mạng cũng khó giúp trường hợp này. Hi vọng bạn sẽ nghĩ thông và vượt qua sớm" - "Lỗi đầu tiên là do bạn không quay video, vì nguyên tắc mua trên sàn thương mại là phải có video mới giải quyết khiếu nại. Chứ sàn không thể biết do lỗi bên người bán, đơn vị vận chuyển hay người mua để mà xử được. Đây là bài học cho bạn thôi. Mình mua hàng luôn quay video nên có vấn đề gì đều được giải quyết hết" - "Hàng mua giá trị cao mà chủ quan không có clip khui hàng là xui rồi, tui đây mua tivi 6 triệu cũng phải quay clip khui, chứ lỡ có gì còn cãi được" - "Bạn cũng liều ghê á, thường mua đơn mắc tiền tí là tôi đã phải quay video khi khui rồi. Đây hàng giá trị lại dễ vỡ mà bạn nôn nóng khui ngay không quay video gì, giờ trách bạn cũng không làm gì được cả, hơn 9 triệu cho 1 bài học..."

Tin nhắn chủ bài đăng với cửa hàng mua tivi, hiện câu chuyện vẫn chưa được xử lý

Bài học về quy trình mua hàng online trên các sàn thương mại điện tử

Có thể nói trường hợp của chủ bài đăng khi mua tivi trên sàn thương mại đã trở thành bài học cảnh tỉnh cho nhiều người về việc tuân thủ quy trình khi mua sắm online.

Khi đặt mua các sản phẩm có giá trị, người tiêu dùng cần quay video toàn bộ quá trình nhận và mở hộp hàng, từ lúc nhân viên giao hàng đưa đến tay đến khi kiểm tra sản phẩm bên trong. Video này không chỉ ghi lại tình trạng sản phẩm thực tế mà còn trở thành bằng chứng quan trọng nếu xảy ra hỏng hóc, sai mẫu hay thiếu linh kiện. Nhờ đó, bạn có cơ sở vững chắc để khiếu nại với cửa hàng hoặc sàn thương mại điện tử, giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng và tránh rơi vào tình huống kéo dài như trường hợp tivi nêu trên. Việc này tưởng chừng đơn giản nhưng lại bảo vệ quyền lợi và tiền bạc của chính bạn, đồng thời giúp việc mua sắm online an tâm hơn.