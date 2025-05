Mưa từ đêm đến sáng, trong ngày thời tiết TP HCM ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay 29-5, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ chủ yếu nhiều mây, có mưa rào, nhiều nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài

Hiện nay, TP HCM và Nam Bộ đang trong đợt mưa lớn kéo dài, khả năng đến ngày 31-5, mưa trên khu vực sẽ giảm dần. Do đó, cơ quan dự báo thời tiết cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài khi có mưa lớn và dông; cần mang theo ô, dù, áo mưa, giày chống trượt khi ra ngoài.

Đặc biệt, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.



Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.