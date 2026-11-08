Mua vé số 55.000 đồng, một tài xế trúng 220 tỷ đồng: Vẫn tiếp tục lái taxi vì không muốn cả ngày ngồi chơi

Tháng 2/2026, Yu - Một người đàn ông vốn làm nghề tài xế taxi công nghệ ở Phúc Kiến (Trung Quốc), đã bất ngờ trở thành chủ nhân giải độc đắc trị giá 60,22 triệu NDT (khoảng 220 tỷ đồng).

Hơn nửa năm sau khi đổi đời nhờ vận may lớn, cuộc sống của Yu và gia đình đã thay đổi đáng kể. Mặc dù sở hữu số tiền lớn, nhưng Yu cho biết gia đình gần như hoàn toàn không lấy tiền để chi tiêu mua sắm hay hưởng thụ nhiều.

Sau khi khấu trừ thuế và hoàn tất các thủ tục liên quan, Yu nhận về 48 triệu NDT (khoảng 175 tỷ đồng).

Hiện tại, Yu tiết lộ đã mua 2 căn nhà, 1 căn để vợ chồng ông sinh sống, 1 căn để sau này cho con. Đồng thời, ông cũng mua 1 chiếc ô tô mới để tiếp tục làm nghề lái taxi. Số tiền còn lại sau khi mua 2 căn nhà và chiếc ô tô, Yu và vợ quyết định gửi ngân hàng. Mặc dù không chia sẻ chi tiết về mức lãi suất cũng như tiền lãi nhận được hàng tháng, nhưng Yu cho biết đó là con số đủ để vợ chồng ông không còn phải lo lắng về áp lực cơm áo gạo tiền. Việc lái taxi bây giờ trở thành niềm vui, bởi ông không muốn cả ngày chỉ ngồi chơi.

Tờ vé số giúp Yu đổi đời

Quay trở lại thời điểm quyết định mua tấm vé “đổi đời”, Yu cho biết ông chẳng kỳ vọng gì nhiều. Trước đó, ông cũng không phải người thường xuyên mua xổ số. Hôm ấy, ông đi nhậu cùng 1 người bạn. Thấy bạn mua xổ số trước khi về nhà, Yu cũng quyết định mua 1 tấm vé trị giá 15 NDT (khoảng 55.000 đồng). Bộ số mà Yu lựa chọn được ghép từ ngày sinh của vợ, con và của ông.

Yu thừa nhận chính ông cũng không hình dung được quyết định ngẫu hứng chỉ trong vài phút lại có thể mang về khoản tiền thưởng lên tới hàng chục triệu NDT. Khi biết tin mình trúng độc đắc, ông vô cùng kích động bởi chuyện tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện trên mạng nay lại xảy ra với chính bản thân. Niềm vui lớn này ban đầu còn khiến Yu lo lắng tột độ.

Mặc dù biết tin mình trúng giải từ tháng 2, nhưng ông không vội báo tin cho vợ và con, chỉ đến khi hoàn thành thủ tục đóng thuế và thực sự nhận được tiền vào tháng 6/2026, Yu mới tiết lộ với gia đình. Ông cho biết đây là niềm vui quá lớn, nếu báo với người thân từ sớm mà sau đó lại xảy ra chuyện bất trắc, mọi người hẳn sẽ buồn.

Với một gia đình vốn khó khăn, chỉ có 1 nguồn thu nhập từ công việc lái taxi, Yu cho biết bản thân ông và vợ hiểu hơn ai hết giá trị của đồng tiền. Thế nên sau 1 tháng suy tính, 2 người quết định mua nhà và ô tô, còn lại gửi tiết kiệm chứ không muốn hưởng thụ xa hoa. Với ông, việc 2 vợ chồng không phải ở thuê, có 1 căn nhà để cho con và được kiếm tiền từ chính chiếc xe của mình đã là quá đủ. Trước đó, vì kinh tế eo hẹp, ông chỉ có thể là tài xế thuê cho 1 công ty cung cấp dịch vụ taxi, thu nhập chẳng đáng là bao.

Từ một lần mua vé số không nằm trong dự tính, Yu và vợ đã có cơ hội hiện thực hóa những mục tiêu tài chính mà trước đây, cả 2 chưa bao giờ dám mơ tới. Có lẽ với gia đình ông, điều đáng giá nhất khi trở thành chủ nhân giải độc đắc không chỉ là khoản tiền lớn, mà còn là cảm giác từ nay về sau không cần phải lo lắng quá nhiều về những khoản chi tiêu thường ngày.

(Nguồn: Sina Finance)