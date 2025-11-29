Mức bồi thường nạn nhân trong vụ cháy chung cư Hong Kong nhận được: Lớn chưa từng có trong lịch sử!

Sáng 26/11, vụ cháy kinh hoàng tại khu dân cư Wang Fuk Court, Tai Po (Hong Kong) đã trở thành một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo và lớp lưới che phủ công trình mặt ngoài tòa nhà, lan nhanh theo chiều dọc khiến hàng trăm cư dân không kịp sơ tán.

Theo cập nhật từ Reuters, South China Morning Post và The Guardian, số người tử vong đã vượt mốc 120, hàng chục người bị thương và nhiều người vẫn còn mất tích. Cùng với công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục, câu hỏi lớn nhất với nhiều gia đình lúc này là: Họ sẽ được hỗ trợ, bồi thường ra sao sau thảm kịch?

Ảnh CNN

Những khoản bồi thường

Giới truyền thông cho biết, những khoản bồi thường cho các nạn nhân sau vụ cháy Wang Fuk Court sẽ đến từ ba nhóm chính: Bảo hiểm của tòa nhà, bảo hiểm của nhà thầu thi công, và các quỹ cứu trợ từ chính quyền.

Công ty bảo hiểm China Taiping Insurance (Hong Kong) – đơn vị phụ trách gói bảo hiểm tài sản cho Wang Fuk Court – xác nhận hợp đồng bảo hiểm khu dân cư này có giới hạn bồi thường tối đa lên tới 2 tỷ HKD (tương đương hơn 250 triệu USD, tức 6.3 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Đây là con số ành cho thiệt hại kết cấu, khu vực công cộng, hệ thống kỹ thuật tòa nhà và các phần tài sản chung.

Song song với đó, hợp đồng bảo hiểm "mọi rủi ro công trình" (Contractor All-Risk) của nhà thầu thi công cũng được kích hoạt. Mức bảo hiểm của hợp đồng này khoảng 365 triệu HKD (tương đương hơn 1.1 nghìn tỷ đồng), cùng với bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba trị giá 200 triệu HKD (khoảng 630 tỷ đồng). Đây là nguồn chi trả quan trọng trong trường hợp điều tra xác định nguyên nhân cháy có liên quan đến kỹ thuật thi công, vật liệu hoặc biện pháp dựng giàn giáo – những yếu tố bị nghi là đã khiến ngọn lửa lan nhanh bất thường.

Khu vực khu dân cư sau khi đám cháy đã được dập dắt (Ảnh Reuters)

Hiệp hội Bảo hiểm Hong Kong (HKFI) cho biết tất cả hồ sơ bồi thường từ vụ cháy sẽ được “ưu tiên xử lý”, đồng thời nhiều doanh nghiệp bảo hiểm “đã chủ động liên hệ cư dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ lập hồ sơ”. Dù vậy, HKFI cũng cảnh báo tổng thiệt hại thực tế có thể vượt xa hạn mức bảo hiểm hiện tại vì mức độ phá hủy của vụ cháy quá lớn.

Về phía chính quyền, Hong Kong đã thành lập quỹ cứu trợ 300 triệu HKD – tương đương khoảng 950 tỷ đồng – để hỗ trợ khẩn cấp người dân: Chi phí tạm trú, sinh hoạt, hỗ trợ tang lễ, chăm sóc y tế và các nhu cầu thiết yếu khác. Đây là nguồn hỗ trợ ngay lập tức trong khi chờ quá trình bồi thường bảo hiểm vốn có thể kéo dài nhiều tháng.

Ngoài ra, nhiều tổ chức cộng đồng và quỹ từ thiện Hong Kong đang huy động quyên góp cho nạn nhân. Thực phẩm, chăn màn, quần áo, sạc dự phòng, đồ dùng vệ sinh… được chuyển liên tục đến trung tâm tạm trú. Với những gia đình mất trắng sau vụ cháy, đây là sự cứu trợ có ý nghĩa rất lớn.

Ảnh Yahoo News Singapore

Tổng hợp từ các chuyên gia bảo hiểm Hong Kong, tổng mức hỗ trợ và bồi thường mà các nạn nhân có thể nhận được ước tính lên tới 2,6 tỷ HKD – tương đương 8.2 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Đây được xem là mức chi trả lớn chưa từng có trong lịch sử các thảm họa dân sự tại Hong Kong.

Cập nhật tình hình cứu nạn

Tính đến tối 28/11, số người tử vong đã vượt mốc 128, trở thành vụ cháy chết chóc nhất tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, hơn 60 người bị thương với nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, phần lớn đang được điều trị tại các bệnh viện khu vực New Territories.

Lực lượng cứu hộ cho biết đã giải cứu hơn 300 cư dân khỏi các tầng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khói lửa. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng vài chục người được ghi nhận mất tích, do một số căn hộ bị bịt kín bởi giàn giáo đổ sập hoặc lưới che công trình bị cháy chảy xuống, khiến việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn.

Rất đông xe cứu hoả cùng lực lượng cứu hộ vẫn có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh NBC News)

Hong Kong Fire Services Department (FSD) cho biết họ phải triển khai hàng trăm lính cứu hỏa, chia thành nhiều mũi tiếp cận từ tầng trệt, khu vực thang bộ và mái thượng, đồng thời sử dụng thiết bị cắt thép, camera nhiệt và mặt nạ áp lực cao để tìm kiếm trong điều kiện nhiệt độ vẫn rất nóng và cấu trúc tòa nhà bị đe dọa sụp đổ. Một số khu vực từ tầng 20 trở lên được đánh giá là “rất nguy hiểm”, chỉ cho phép tổ đội chuyên sâu tiếp cận theo từng phút đồng hồ để tránh rủi ro.

Nguyên nhân khiến công tác cứu hộ kéo dài là do hệ thống giàn giáo tre và lưới che phủ công trình bọc khắp mặt ngoài tòa nhà đang trong quá trình sửa chữa. Khi cháy lan, toàn bộ lớp lưới cháy rụi, giàn giáo biến dạng, đổ sập, bịt kín lối vào nhiều căn hộ. Nhiều vị trí có nồng độ khí độc cực cao, khiến lực lượng cứu hộ phải thay ca liên tục.

Ảnh The Financial Post

Nạn nhân may mắn được cứu và sống sót (Ảnh Anchorage Daily News)

Dù vậy, báo chí quốc tế ghi nhận vẫn có một số trường hợp sống sót kỳ diệu, trong đó có một người cao tuổi được cứu sau nhiều giờ mắc kẹt ở tầng cao, và một số cư dân được tìm thấy trong các khoang cửa cách ly cháy. Tuy nhiên, các trường hợp này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số cư dân bị ảnh hưởng.

Tại các trung tâm tạm trú, chính quyền Hong Kong đã bố trí chỗ ở, cấp phát thực phẩm, chăn màn và hỗ trợ y tế cho những hộ phải sơ tán. Đồng thời, danh sách người mất tích được cập nhật liên tục trên hệ thống quản lý cứu hộ, giúp gia đình theo dõi thông tin người thân trong quá trình tìm kiếm.