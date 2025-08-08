Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức lương của kỹ sư AI đang cao kỷ lục

08-08-2025 - 15:42 PM | Kinh tế số

Thị trường nhân tài AI đang tạo ra những mức lương chưa từng có trong lịch sử khoa học.

Cuộc đua giành nhân tài AI tại Thung lũng Silicon vừa thiết lập một cột mốc mới về đãi ngộ. Meta đã đề nghị trả một khoản thù lao “trên trời” cho nhà nghiên cứu AI Matt Deitke: 250 triệu USD trong vòng 4 năm, có thể nhận luôn 100 triệu USD ngay trong năm đầu tiên.

Với mức trung bình 62,5 triệu USD/năm, đây là gói đãi ngộ cao nhất từng được ghi nhận dành cho một chuyên gia công nghệ, vượt xa thu nhập của những nhân vật gắn liền với các thành tựu khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Matt Deitke, đồng sáng lập startup Vercept và cựu lãnh đạo dự án AI đa phương thức Molmo tại Viện Allen, sở hữu chuyên môn mà Meta đặc biệt khao khát: phát triển hệ thống AI có khả năng xử lý đồng thời hình ảnh, âm thanh và văn bản. 

Mức lương của kỹ sư AI đang cao kỷ lục- Ảnh 1.

Những con số khổng lồ này phản ánh niềm tin của các công ty công nghệ vào một mục tiêu lớn: chinh phục trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) hoặc siêu trí tuệ nhân tạo (Super AI), là những loại hình AI có khả năng tư duy ngang hoặc vượt con người, thậm chí có thể tự cải thiện không ngừng. 

Với tầm nhìn đó, các nhà nghiên cứu AI đang được trao cho những khoản lương, thưởng không tưởng và không còn bị giới hạn bởi tiền lệ lịch sử.

 Tại sao mức lương AI lại tăng phi mã? Một phần là do bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các công ty nghìn tỷ USD như Meta, Google, OpenAI. Một phần khác đến từ sự khan hiếm nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo. 

Ngoài tiền mặt và cổ phiếu, các công ty còn hứa cấp quyền truy cập vào hàng chục ngàn GPU, tài nguyên tính toán cực kỳ quan trọng trong đào tạo AI. Trong hậu trường, các nhóm chat kín trên Slack hay Discord đang trở thành nơi chia sẻ thông tin đàm phán, một số nhà nghiên cứu còn thuê “đại diện” không chính thức để thương lượng gói đãi ngộ.

Công cụ AI của Google tự động phát hiện lỗ hổng bảo mật

Theo Kim

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản

Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản Nổi bật

Tốc độ mạng di động Việt Nam xếp 19 thế giới

Tốc độ mạng di động Việt Nam xếp 19 thế giới Nổi bật

Công cụ AI của Google tự động phát hiện lỗ hổng bảo mật

Công cụ AI của Google tự động phát hiện lỗ hổng bảo mật

15:12 , 08/08/2025
Không chỉ trả lời câu hỏi, ChatGPT còn lo cho sức khỏe tinh thần của bạn?

Không chỉ trả lời câu hỏi, ChatGPT còn lo cho sức khỏe tinh thần của bạn?

14:47 , 08/08/2025
CEO Intel bất đồng quan điểm với hội đồng quản trị, bị Tổng thống Mỹ yêu cầu từ chức: Chuyện gì đang xảy ra?

CEO Intel bất đồng quan điểm với hội đồng quản trị, bị Tổng thống Mỹ yêu cầu từ chức: Chuyện gì đang xảy ra?

14:16 , 08/08/2025
Người Việt mua sắm trên Facebook ngày càng nhiều

Người Việt mua sắm trên Facebook ngày càng nhiều

11:30 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên