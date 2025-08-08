Mức lương của kỹ sư AI đang cao kỷ lục

Cuộc đua giành nhân tài AI tại Thung lũng Silicon vừa thiết lập một cột mốc mới về đãi ngộ. Meta đã đề nghị trả một khoản thù lao “trên trời” cho nhà nghiên cứu AI Matt Deitke: 250 triệu USD trong vòng 4 năm, có thể nhận luôn 100 triệu USD ngay trong năm đầu tiên.

Với mức trung bình 62,5 triệu USD/năm, đây là gói đãi ngộ cao nhất từng được ghi nhận dành cho một chuyên gia công nghệ, vượt xa thu nhập của những nhân vật gắn liền với các thành tựu khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Matt Deitke, đồng sáng lập startup Vercept và cựu lãnh đạo dự án AI đa phương thức Molmo tại Viện Allen, sở hữu chuyên môn mà Meta đặc biệt khao khát: phát triển hệ thống AI có khả năng xử lý đồng thời hình ảnh, âm thanh và văn bản.

Những con số khổng lồ này phản ánh niềm tin của các công ty công nghệ vào một mục tiêu lớn: chinh phục trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) hoặc siêu trí tuệ nhân tạo (Super AI), là những loại hình AI có khả năng tư duy ngang hoặc vượt con người, thậm chí có thể tự cải thiện không ngừng.

Với tầm nhìn đó, các nhà nghiên cứu AI đang được trao cho những khoản lương, thưởng không tưởng và không còn bị giới hạn bởi tiền lệ lịch sử.

Tại sao mức lương AI lại tăng phi mã? Một phần là do bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các công ty nghìn tỷ USD như Meta, Google, OpenAI. Một phần khác đến từ sự khan hiếm nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo.

Ngoài tiền mặt và cổ phiếu, các công ty còn hứa cấp quyền truy cập vào hàng chục ngàn GPU, tài nguyên tính toán cực kỳ quan trọng trong đào tạo AI. Trong hậu trường, các nhóm chat kín trên Slack hay Discord đang trở thành nơi chia sẻ thông tin đàm phán, một số nhà nghiên cứu còn thuê “đại diện” không chính thức để thương lượng gói đãi ngộ.