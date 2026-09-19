Mức lương của nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam

Bùi Công Nam được biết đến với vai trò ca nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc nổi bật của Vpop như Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Có Ai Thương Em Như Anh, Năm Qua Tôi Đã Làm Gì,... Ngoài sáng tác cho các nghệ sĩ khác, anh còn gây chú ý qua những sản phẩm tự thể hiện như Chí Phèo, Thằng Cuội. Các ca khúc của nam nhạc sĩ trải dài từ màu sắc trào phúng, sôi động đến ballad sâu lắng.

Bùi Công Nam được biết đến với vai trò ca nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc nổi bật của Vpop

Với loạt ca khúc được yêu thích, Bùi Công Nam dần trở thành một trong những ca nhạc sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, được nhiều nghệ sĩ và chương trình săn đón. Để có được vị trí như hiện tại, con đường hoạt động nghệ thuật của anh cũng trải qua không ít khó khăn và thử thách.

Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu năm 2026, Bùi Công Nam từng chia sẻ về giai đoạn chật vật sau Sing My Song, khi hiệu ứng từ chương trình dần lắng xuống và các sản phẩm cá nhân chưa được chú ý.

Bùi Công Nam chia sẻ về cát xê và thu nhập khi vừa vào nghề tại fan meeting đầu năm nay

Nam ca nhạc sĩ cho biết, thời điểm mới bước ra từ chương trình, anh từng ảo tưởng bản thân đã nổi tiếng khi ca khúc Chí Phèo giúp lượng người theo dõi tăng 100.000 chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, sau đó, anh phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của nghề biểu diễn. Những show sinh viên anh nhận được có cát-xê khoảng 2 triệu đồng, nhưng riêng chi phí quần áo đã tiêu tốn khoảng 1 triệu đồng, chưa kể đến các chi phí khác.

Trước khi tham gia Sing My Song, Bùi Công Nam từng đi hát tại các quán cà phê và tổ chức những show nhạc tại tiệc riêng, nhờ đó có nguồn thu nhập ổn định. Nhưng sau chương trình, khi không còn được nhắc đến nhiều, anh bắt đầu hoài nghi về khả năng sống với nghề, thậm chí tự hỏi liệu có nên quay lại hát cà phê.

Trong thời gian hoạt động dưới trướng công ty của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Bùi Công Nam thời gian đầu gần như không có show diễn và được đàn anh hỗ trợ và trả lương tháng để trang trải

Khoảng một năm sau, Bùi Công Nam gia nhập công ty của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, được định hướng trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Tuy nhiên, thời gian đầu anh gần như không có show. Dù vậy, Nguyễn Hải Phong vẫn hỗ trợ và trả lương tháng để anh trang trải chi phí ăn uống, đi lại. Tình trạng thiếu show kéo dài khiến nam nhạc sĩ chịu nhiều áp lực, bởi anh muốn chứng minh giá trị và không phụ lòng người đã giúp đỡ mình.

Sau khi rời công ty của Nguyễn Hải Phong, Bùi Công Nam bắt đầu " rải CV" đến loạt các ca sĩ nổi tiếng để tìm kiếm cơ hội

Sau gần hai năm, Bùi Công Nam quyết định rời công ty, xin chuyển hướng sang sáng tác. Anh từng đề nghị khi nào có tiền sẽ hoàn trả các khoản chi phí công ty đã đầu tư. Trong khoảng nửa năm tiếp theo, Bùi Công Nam trải qua tình trạng mất ngủ kéo dài, suy sụp vì bế tắc. Cuối cùng, anh chọn ở nhà, tự mày mò sáng tác bằng cây đàn organ nhỏ, viết nhiều bản demo rồi gửi đến các nghệ sĩ như Tóc Tiên, Bích Phương, Thanh Duy và Phương Ly.

Có Ai Thương Em Như Anh - ca khúc là bước ngoặc trong sự nghiệp của Bùi Công Nam

Bước ngoặt đến khi Tóc Tiên đón nhận ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Bài hát được yêu thích, giúp Bùi Công Nam có thêm cơ hội hợp tác với nhãn hàng, nhận nhiều lời mời đi diễn và dần ổn định thu nhập. Từ những sân khấu sinh viên với cát-xê khoảng 2 triệu đồng, nam nhạc sĩ từng bước xây dựng tên tuổi qua các sáng tác được yêu thích.

Sau đó, Bùi Công Nam liên tiếp ghi dấu ấn với loạt ca khúc và sáng tác được khán giả yêu thích.

Không chỉ ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ sáng tác, anh còn trở thành gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch quảng cáo, đặc biệt là những sản phẩm âm nhạc mùa Tết. Các ca khúc như Đi Để Trở Về 3, Tết Ổn Rồi, Cái Tết Giàu, Làm Gì Mà Hỏa Dữ... không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp nhãn hàng mà còn được khán giả đón nhận như những giai điệu quen thuộc mỗi dịp đầu năm. Từ đó, Bùi Công Nam được gọi bằng những danh xưng như "ông hoàng nhạc Tết", "ông hoàng nhạc quảng cáo".

Sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024, Bùi Công Nam ngày càng được khán giả biết đến rộng rãi, đồng thời trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sân khấu

Sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024, Bùi Công Nam ngày càng được khán giả biết đến rộng rãi, đồng thời trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sân khấu và chương trình giải trí. Lịch trình hoạt động dày đặc, trải dài từ Nam ra Bắc giúp anh được gọi vui là "nhạc sĩ đắt show" của làng nhạc Việt hiện tại.

Không chỉ các sản phẩm âm nhạc trước đó, Bùi Công Nam còn tiếp tục nhận được sự chú ý với ca khúc I Love You ra mắt vào đầu năm 2026. Sau khi phát hành, bài hát tạo nên trào lưu vũ đạo handsign trên TikTok, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung.

I Love You - Bùi Công Nam

Thử thách nhanh chóng trở thành một trong những trào lưu được chú ý trên mạng xã hội Việt Nam dịp đầu năm, giúp ca khúc tiếp cận đông đảo khán giả và tiếp tục khẳng định sức hút của Bùi Công Nam trong vai trò ca nhạc sĩ.

Đáng chú ý, giá trị các sáng tác của Bùi Công Nam cũng được anh chia sẻ có sự thay đổi đáng kể theo thời gian. Nam nhạc sĩ từng cho biết những bài hát đầu tiên được bán với mức giá khoảng 7-10 triệu đồng, trong khi hiện tại con số này có thể tăng lên gấp 10 lần.

Sau nhiều năm, Bùi Công Nam trở thành cái tên được săn đón và mức cát xê của nam ca sĩ cũng tăng lên nhiều lần

Không chỉ vậy, cát-xê biểu diễn của Bùi Công Nam cũng được đồn đoán thuộc nhóm cao trên thị trường âm nhạc Việt hiện tại. Từ những sân khấu sinh viên với mức thù lao khoảng 2 triệu đồng, nam ca nhạc sĩ từng bước xây dựng tên tuổi qua loạt ca khúc được yêu thích, hoạt động quảng cáo và các chương trình giải trí. Hành trình này giúp Bùi Công Nam ngày càng khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt.

Ảnh: FBNV