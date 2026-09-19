Từ 19/9 đến 31/12, người dân 2 tỉnh thành này đón tin vui

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, từ ngày 19/9 đến 31/12/2026, người dân TP Huế và tỉnh Quảng Trị sẽ được hưởng chính sách giảm 60% giá vé khi trải nghiệm tàu HQ1/HQ2 trên tuyến Thọ Lộc – Huế – Thọ Lộc. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá vé toàn chặng chỉ còn khoảng 100.000 đồng/vé. Chính sách được triển khai nhằm tạo điều kiện để người dân địa phương trải nghiệm hành trình kết nối hai điểm đến di sản Huế và Phong Nha bằng đường sắt.

Tuyến tàu HQ1/HQ2 khai thác hành trình Thọ Lộc – Huế – Thọ Lộc, kết nối khu vực Phong Nha với Cố đô Huế. Đây là hành trình được giới thiệu với tên gọi “Cố đô Huế – Phong Nha: Hành trình Di sản thế giới”, hướng tới việc kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch nổi bật bằng đường sắt.

Với mức giảm 60%, giá vé khoảng 100.000 đồng cho toàn chặng được kỳ vọng giúp người dân hai địa phương dễ dàng tiếp cận loại hình du lịch bằng tàu hỏa, đồng thời có thêm lựa chọn cho các chuyến đi gia đình, cuối tuần trong những tháng cuối năm.

Ngày 28/8, tại ga Đồng Hới (Quảng Trị), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức khai trương tuyến tàu du lịch "Cố đô Huế – Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới". Đây sẽ là hành trình đặc biệt kết nối hai di sản UNESCO nổi tiếng của miền Trung trong chuyến đi khoảng 190km.

Từ ngày 29/8, đôi tàu HQ1/HQ2 vận hành hai chiều với lịch trình cố định hằng ngày. Ở chiều đi, tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7h15, đến ga Thọ Lộc (cửa ngõ vào Phong Nha – Kẻ Bàng) lúc 11h55. Chiều ngược lại, tàu HQ1 khởi hành từ ga Thọ Lộc lúc 13h15 và trở về ga Huế lúc 17h25. Toàn bộ hành trình kéo dài hơn 4 tiếng, với các điểm dừng đón trả tại 5 ga: Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc.

Tuyến tàu này được định vị là sản phẩm du lịch đường sắt liên vùng đầu tiên tại Việt Nam kết nối trực tiếp hai di sản thế giới: Quần thể Di tích Cố đô Huế (Di sản Văn hóa thế giới, UNESCO công nhận năm 1993) và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Di sản Thiên nhiên thế giới, UNESCO công nhận năm 2003). Trên hành trình 190km, du khách không chỉ di chuyển giữa hai điểm đến di sản mà còn được trải nghiệm một "chuỗi điểm nhấn" được thiết kế công phu tại mỗi ga dừng:

Ga Huế : "Điểm đến di sản văn hóa" – nơi hội tụ hệ thống di tích, lễ hội, nghệ thuật cung đình và ẩm thực đặc trưng của cố đô.

Ga Đông Hà : "Điểm đến hòa bình" – gắn với ký ức lịch sử và khát vọng hòa bình.

Ga Mỹ Trạch : "Ký ức và danh nhân" – điểm dừng mang ý nghĩa tri ân và tưởng niệm.

Ga Đồng Hới : "Cửa ngõ du lịch biển" – kết nối với các bãi biển đẹp và hệ sinh thái ven bờ.

Ga Thọ Lộc : "Cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới" – điểm trung chuyển thuận lợi để du khách tiếp tục khám phá "vương quốc hang động" Phong Nha – Kẻ Bàng.

Chính sách ưu đãi áp dụng từ 19/9 đến 31/12/2026 và dành cho nhân dân TP Huế và tỉnh Quảng Trị khi đi tàu HQ1/HQ2 trên tuyến Thọ Lộc – Huế – Thọ Lộc.