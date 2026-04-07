Mức phạt che biển số xe đối với ô tô, xe máy mới nhất

Theo Văn Chế | 07-04-2026 - 08:31 AM | Xã hội

Việc che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe có thể khiến người vi phạm bị xử phạt nặng, kèm trừ điểm bằng lái theo quy định mới.

Câu 1: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi che biển số xe ô tô (gắn biển số không rõ chữ số, che lấp, thay đổi chữ số, màu sắc...) là bao nhiêu?

A. Từ 4 - 6 triệu đồng

B. Từ 10 - 14 triệu đồng

C. Từ 20 - 26 triệu đồng

D. Không bị phạt

Giải thích:

Người điều khiển xe ô tô che biển số (không gắn đủ biển số, gắn sai vị trí, gắn biển số không rõ chữ số, che lấp, thay đổi chữ số, màu sắc, hình dạng, kích thước...) bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng.

Đáp án đúng là: C. Từ 20 - 26 triệu đồng

Câu 2: Mức phạt che biển số xe máy theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP là bao nhiêu?

A. Từ 2 - 3 triệu đồng

B. Từ 4 - 6 triệu đồng

C. Từ 8 - 10 triệu đồng

D. Từ 20 - 26 triệu đồng

Giải thích:

Người điều khiển xe máy che biển số (gắn không đúng vị trí, không rõ chữ số, che lấp, thay đổi chữ số, màu sắc...) bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Đáp án đúng là: B. Từ 4 - 6 triệu đồng

Câu 3: Ngoài phạt tiền, hành vi che biển số xe (cả ô tô và xe máy) còn bị xử phạt bổ sung gì?

A. Không bị gì thêm

B. Bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe

C. Bị tước GPLX từ 12 - 24 tháng

D. Bị tạm giữ phương tiện

Giải thích:

Ngoài phạt tiền, người vi phạm hành vi che biển số còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe (áp dụng cho cả ô tô và xe máy).

Đáp án đúng là: B. Bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe

Câu 4: Hành vi che biển số xe bị quy định tại Nghị định nào và áp dụng từ khi nào?

A. Nghị định 100/2019/NĐ-CP, áp dụng ngay

B. Nghị định 168/2024/NĐ-CP

C. Chỉ áp dụng cho xe ô tô

D. Không có quy định mới năm 2026

Giải thích:

Mức phạt che biển số xe năm 2026 được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (thực thi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024).

Đáp án đúng là: B. Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Câu 5: Hành vi che biển số xe bao gồm những hành vi nào sau đây?

A. Chỉ gắn biển số sai vị trí

B. Gắn biển số không rõ chữ số, che lấp, bẻ cong, thay đổi chữ số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số

C. Chỉ quên lau biển số bị bẩn

D. Chỉ gắn biển số giả

Giải thích:

Hành vi che biển số bao gồm: gắn biển số không đúng vị trí, quy cách; gắn biển số không rõ chữ, số; sử dụng chất liệu khác che, dán lên chữ số; bẻ cong, che lấp, thay đổi chữ số, màu sắc (chữ, số, nền), hình dạng, kích thước của biển số xe.

Đáp án đúng là: B. Gắn biển số không rõ chữ số, che lấp, bẻ cong, thay đổi chữ số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số.


Theo Văn Chế

Đời sống và pháp luật

