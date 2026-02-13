Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

13-02-2026 - 13:36 PM | Xã hội

Mức phạt được quy định tại Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



Ô tô

Mức vi phạm nồng độ cồn

Mức phạt tiền

Hình phạt bổ sung

Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc 0,4mg/l khí thở

30.000.000 – 40.000.000 đ

Tước quyền sử dụng GPLX theo quy định

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

30.000.000 – 40.000.000 đ

Tương tự mức cao nhất

Xe máy, mô tô

Mức vi phạm nồng độ cồn

Mức phạt tiền

Hình phạt bổ sung

Nồng độ trên 80mg/100ml máu hoặc trên 0,4mg/l khí thở

8.000.000 – 10.000.000 đ

Tước quyền sử dụng GPLX theo quy định

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

8.000.000 – 10.000.000 đ

Tương tự mức cao nhất

Xe đạp, xe đạp máy và các loại xe thô sơ

Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Xe máy chuyên dùng, máy kéo

Chưa vượt quá 50 Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Theo Thái Hà - Hà Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980 Nổi bật

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý!

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý! Nổi bật

TikToker Tuấn 'Ve' bị bắt trong đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn

TikToker Tuấn 'Ve' bị bắt trong đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn

13:08 , 13/02/2026
Người dân ùn ùn về quê, Vành đai 3 Hà Nội ùn tắc kéo dài 5km sáng 26 Tết

Người dân ùn ùn về quê, Vành đai 3 Hà Nội ùn tắc kéo dài 5km sáng 26 Tết

12:42 , 13/02/2026
Những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc khi đi xe trong dịp Tết và mức phạt

Những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc khi đi xe trong dịp Tết và mức phạt

11:52 , 13/02/2026
Bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy SN 1993, kẻ tẩm chất độc xyanua vào cá khô để giết chó mèo

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy SN 1993, kẻ tẩm chất độc xyanua vào cá khô để giết chó mèo

11:18 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên