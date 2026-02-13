Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TikToker Tuấn 'Ve' bị bắt trong đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn

13-02-2026 - 13:08 PM | Xã hội

Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá Chuyên án 2206H, bóc gỡ đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, hợp thức hóa nguồn gốc xe máy bị cấm nhập vào thị trường Việt Nam.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa triệt phá đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã triệt phá Chuyên án 2206H, bóc gỡ đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, hợp thức hóa nguồn gốc xe máy bị cấm nhập vào thị trường Việt Nam.

Cơ quan CSĐT bắt giữ Tuấn "Ve"

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập lậu xe mô tô gồm: Lê Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn “Ve”, SN1981, nơi ở ngõ 45, phố Cự Lộc (tổ 7B, phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Đoàn Thế Hải (SN 1992, nơi ở số 18, Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội).

Cả 2 đối tượng này đều từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Tang vật của vụ án

Ngày 6/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và các đối tượng có liên quan.

Được biết, Tuấn Ve cũng là đối tượng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tài khoản Tiktok "Tuấn ve 1981" hiện có 234.000 người theo dõi.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

