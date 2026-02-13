Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy SN 1993, kẻ tẩm chất độc xyanua vào cá khô để giết chó mèo

13-02-2026 - 11:18 AM | Xã hội

Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy về tội “Tàng trữ trái phép chất độc”.

Ngày 12/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy (trú tại thôn 1, xã Ninh Giang) về tội Tàng trữ trái phép chất độc, theo khoản 2, Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đêm 22, rạng sáng 23/12/2025, trong quá trình tổ chức tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Công an xã Ninh Giang phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện trường vụ trộm cắp mèo. Ảnh: CA Hải Phòng

Cụ thể, tại khu vực thôn Vĩnh Xuyên, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên đang thực hiện hành vi trộm cắp 1 con mèo. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 1 túi nilon bên trong chứa nhiều miếng cá khô nghi vấn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1993, trú tại thôn 1, xã Ninh Giang). Số cá khô nói trên được Huy sử dụng làm bả để rải bẫy chó, mèo.

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an xác định, các miếng cá khô đều được tẩm chất độc Xyanua – một loại chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ có thể gây tử vong cho người và động vật.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người dân và vật nuôi trên địa bàn, Công an xã Ninh Giang đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

