Thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Thùy Trang

Sáng 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra trên địa bàn phường An Hải.

Các đối tượng liên quan trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 3/2, Phòng CSHS phát hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh việc một nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực phường An Hải.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc mượn điện thoại di động.

Cụ thể, Lê Thành Hiếu (1995, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cho T.K. (1996, trú phường An Hải) mượn điện thoại nhưng K. chưa trả lại.

Sáng 3/2, Hiếu rủ Ngô Thị Kim Phụng (vợ Hiếu), Ngô Thị Thùy Trang và Trần Quang Lực cùng đi tìm K. để đòi lại điện thoại. Khi biết K. đang lưu trú tại khách sạn, cả nhóm đến đây tìm. Thời điểm này, K. đang ở cùng Nguyễn Hoàng Phúc (1995, trú phường Liên Chiểu).

Trong lúc Trang và Phụng vào khách sạn gặp K. để đòi điện thoại, hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Thấy K. bị giữ, Phúc cầm một cây kiếm kim loại dài khoảng 50cm xông tới chém loạn xạ nhằm giải vây, tuy không gây thương tích. Hiếu và Lực sau đó lao vào xô xát với Phúc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi giải vây cho K., Phúc cầm kiếm cùng K. bỏ chạy ra đường Võ Nguyên Giáp. Trong quá trình đuổi nhau trên đường, Phúc tiếp tục vung kiếm về phía nhóm Hiếu, còn Hiếu và Lực nhặt gạch đá ném về phía Phúc và K. Hai nhóm la hét, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và Dương Đình Nghệ, K. bị nhóm của Hiếu giữ lại và đưa về Công an phường An Hải trình báo; Phúc cầm kiếm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Thành Hiếu, Ngô Thị Kim Phụng, Trần Quang Lực và Ngô Thị Thùy Trang về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Thành Hiếu, Trần Quang Lực và Ngô Thị Thùy Trang, thời hạn 3 tháng.

Riêng Ngô Thị Kim Phụng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.