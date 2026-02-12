Cảnh báo khẩn từ Apple: Nếu thấy tin nhắn này trên iPhone, tuyệt đối đừng gọi lại

Theo các báo cáo bảo mật mới nhất từ Apple Insider và TechRadar, cộng đồng người dùng Apple toàn cầu đang đối mặt với làn sóng tấn công phishing (giả mạo) kiểu mới. Kịch bản của kẻ gian thường bắt đầu bằng những tin nhắn hoặc email có giao diện, logo và cách hành văn y hệt thông báo chính thức từ Apple. Nội dung thường đánh vào tâm lý lo sợ mất tiền hoặc mất tài khoản của nạn nhân, chẳng hạn như thông báo "một giao dịch Apple Pay giá trị lớn vừa bị chặn", "phát hiện phần mềm độc hại trong iCloud" hoặc "có hoạt động đăng nhập đáng ngờ". Để tăng tính thuyết phục, chúng còn chèn thêm mã số sự cố giả mạo và các dấu thời gian chi tiết.

Mục tiêu tối thượng của những kẻ lừa đảo là dụ người dùng thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại "hotline" có sẵn trong tin nhắn hoặc nhấp vào liên kết lạ. Khi nạn nhân sập bẫy và gọi điện, kẻ gian sẽ tự xưng là nhân viên an ninh, bộ phận chống gian lận hoặc hỗ trợ kỹ thuật của Apple. Tại đây, chúng dùng các đòn tâm lý thao túng để yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu Apple ID, mã xác minh 2 lớp hoặc thông tin thẻ tín dụng để "xử lý sự cố".

Trước tình hình này, Apple đã đưa ra thông điệp cứng rắn để bảo vệ khách hàng. Hãng khẳng định tuyệt đối không bao giờ chủ động gọi điện yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu, mã xác minh hay thông tin tài chính dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi không mong muốn từ người tự xưng là nhân viên Apple, hành động an toàn nhất là cúp máy ngay lập tức. Mọi tin nhắn yêu cầu gọi lại để xử lý giao dịch Apple Pay đáng ngờ đều là dấu hiệu đỏ của một vụ lừa đảo.

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu và tài sản cá nhân, người dùng iPhone cần tuân thủ nguyên tắc "Zero Trust" (Không tin tưởng tuyệt đối) với các liên hệ lạ. Không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong tin nhắn văn bản, không chia sẻ màn hình hay mã OTP cho người lạ. Nếu nghi ngờ một email là giả mạo, hãy chuyển tiếp nó đến địa chỉ reportphishing@apple.com để đội ngũ an ninh của Apple xử lý. Trong trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật thực sự, người dùng chỉ nên liên hệ trực tiếp qua các kênh chính thống trên website của Apple.