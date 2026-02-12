Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIDEO: Ngày 12-2, khách ùn ùn tới sân bay Tân Sơn Nhất để về quê dịp Tết

12-02-2026 - 21:46 PM | Xã hội

Chỉ riêng ngày 12-2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 156.000 lượt hành khách.

Ngày 12-2 (tức 25 tháng Chạp), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.027 chuyến bay, với trên 156.000 lượt khách. Đây là một trong những ngày cao điểm, sân bay khai thác lượng khách kỷ lục.

Trong đó, riêng lượng khách quốc nội đi xấp xỉ 99.400 lượt khách, tập trung ở các chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, do nhu cầu về quê đón Tết của người dân tăng cao.

Quan sát của phóng viên tại khu vực nhà ga quốc nội T1, khu vực làm thủ tục của hãng hàng không Vietjet, các đảo làm thủ tục đều chật kín khách. Dòng người nối dài, chờ đợi cả tiếng đồng hồ để làm thủ tục. Một số chuyến bay do khách đông, nhân viên quầy phải thông báo để những hành khách chưa kịp check-in không bị trễ giờ.

Hành khách ùn ùn tới sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối 12-2

Nhằm tránh trễ chuyến, hành khách cần đặc biệt lưu ý sự phân chia lại nhà ga. Cụ thể, nhà ga T3 hiện phục vụ các hãng: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways. Trong khi đó, nhà ga T1 chỉ dành riêng cho Vietjet Air.

Cục Hàng không khuyến cáo hành khách nên có mặt trước 3 giờ (bay quốc tế) và 2 giờ (bay nội địa). Để giảm ùn tắc, các hãng hàng không lưu ý hành khách nên ưu tiên check-in trực tuyến hoặc qua ki-ốt trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành. Đặc biệt, có thể việc sử dụng VNeID mức độ 2 để làm thủ tục được khuyến khích; khách không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến cửa an ninh, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận vào chiều tối 12-2 tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Khách ùn ùn tại sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Khu vực làm thủ tục của Vietjet đông nghẹt khách, nhiều người chờ xếp hàng cả tiếng đồng hồ để làm thủ tục

Khách ùn ùn tại sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp Tết 2026 - Ảnh 3.

Ngày 25 tháng Chạp là một trong những ngày cao điểm sân bay khai thác lượng khách kỷ lục

Khách ùn ùn tại sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp Tết 2026 - Ảnh 4.
Khách ùn ùn tại sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp Tết 2026 - Ảnh 5.
Khách ùn ùn tại sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp Tết 2026 - Ảnh 6.

Nhiều gia đình đi cùng trẻ em chờ làm thủ tục hoặc chờ tới giờ khởi hành

Khách ùn ùn tại sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp Tết 2026 - Ảnh 7.

Khu vực nhà ga quốc tế (T2) cũng tấp nập khách

Khách ùn ùn tại sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp Tết 2026 - Ảnh 8.

Theo quan sát của phóng viên, dù khách đông ở các nhà ga nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, ùn ứ như những năm trước, kể từ khi nhà ga T3 đưa vào khai thác - chia lửa cho nhà ga T1

Theo Thái Phương

Người lao động

