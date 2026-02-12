Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Trần Văn Trường 17 tuổi

12-02-2026 - 21:57 PM | Xã hội

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Trần Văn Trường tại Tây Ninh sau hai năm lẩn trốn vì cùng đồng bọn tấn công, cướp tài sản của nhóm thanh niên ở TP Biên Hòa.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 28/01/2024, Trần Văn Trường (SN 2009, quê Vĩnh Long) cùng 4 đồng bọn gồm Lê Hùng Hưng (sinh năm 2008, quê tỉnh An Giang) cùng các đối tượng: Trần Văn Trường; Phan Nguyễn Quang Minh (sinh năm 2006, ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Trần Trung Kiên (sinh năm 2008, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Cao Minh Mạnh (sinh năm 2007, ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến khu nhà trọ tại phường Biên Hòa (TP Biên Hòa), do không tìm được người cần gặp, nhóm này đã nảy sinh ý định tấn công 3 thanh niên đang ngồi chơi trước cửa dù không hề quen biết.

Với tâm lý ngông cuồng, nhóm của Hưng đã sử dụng vỏ chai bia làm hung khí, liên tiếp ném và tấn công khiến các nạn nhân phải tháo chạy vào phòng trọ, trong đó anh Lê Thanh Lực bị thương tích. Ngay sau đó, các đối tượng đã chiếm đoạt 02 điện thoại di động và 01 xe mô tô (tổng trị giá gần 11 triệu đồng) của bị hại rồi mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bị can Trần Văn Trường - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ phần lớn các đối tượng trong nhóm, riêng Trần Văn Trường đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ trong đợt cao điểm tấn công tội phạm đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã lần theo dấu vết và bắt gọn Trường khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường về hành vi "Cướp tài sản". Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

