12-02-2026 - 22:12 PM | Xã hội

Tài xế và chủ xe bị phạt 193.500.000 đồng, đồng thời bị xử phạt bổ sung tước phù hiệu của phương tiện 2 tháng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.


Từ phản ánh của người dân về trường hợp xe ô tô khách chở quá số người quy định, sau khi nhận được chỉ đạo, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã giao Đội CSGT đường bộ số 5 dừng, kiểm tra phương tiện để xử lý.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 5 dừng xe ô tô BKS 23B-004.xx chạy tuyến Hà Giang - Hải Phòng. Qua kiểm tra CSGT xác định, lái xe là Hà Quang H (SN 1983, ở xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 72 hành khách (thực tế xe chỉ được phép chở 41 chỗ nằm, 1 chỗ ngồi và 1 người lái).

Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản đối với lái xe về hành vi “Chở quá số người quy định” quy định tại điểm 4, khoản 4 Điều 20, Nghị định 168 của Chính phủ.

Đồng thời, lập biên bản chủ xe khách về hành vi “Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 20 của Nghị định này” quy định tại khoản 6 Điều 32, Nghị định 168 của Chính phủ.

Với các hành vi nêu trên, tài xế và chủ xe bị phạt 193.500.000 đồng, đồng thời bị xử phạt bổ sung tước phù hiệu của phương tiện 2 tháng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông như sau:

Một xe khách bị phạt số tiền ‘khủng’ - gần 200 triệu đồng ngày cận Tết - Ảnh 1.

Theo Duy Anh - Hà Linh

Đời sống và pháp luật

