"Mục sở thị" nhà hàng xuất hiện trong bức ảnh hiếm có giữa nhà mốt Gucci và Sơn Tùng M-TP: Không gian đậm màu quý tộc Nhật, món ăn toàn hàng tuyển

Xứ sở Phù Tang giữa lòng quận 1

Mới đây, Hugh Le - quản lý của Gucci tại Việt Nam chia sẻ hình ảnh chụp chung với ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên facebook cá nhân với dòng cảm xúc: "Một buổi tối thật đã tai và quá nhiều sự ưu ái" đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tất nhiên cuộc gặp gỡ này không diễn ra một cách tình cờ. Ngay sau đó, nhà mốt nước Ý đã công bố Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành “Friend of the House”. Trong hình, Sơn Tùng M-TP diện trên mình bộ trang phục may đo Gucci Tailoring cùng với chiếc vali kinh điển Gucci Savoy thuộc BST Gucci Valigeria trong một nhà hàng sang trọng.

Nhà hàng diễn ra buổi gặp gỡ thân mật đó chính là không gian mang đậm văn hoá Phù Tang, Tassui Japanese Modern Dining & Lounge. Nhìn từ bên ngoài, nhà hàng là một toà tháp trắng với những đường lượn sóng thu hút mọi ánh nhìn. Bước vào bên trong, thực khách sẽ được sống trong một không gian huyền bí với sự hoà quyện của âm thanh, ánh sáng, màu sắc.

Mọi ngóc ngách Tassui đều được thiết kế gợi vẻ đẹp của văn hoá Nhật Bản. Đó là đỉnh núi Phú Sĩ chạm ánh mặt trời sáng rực hay sắc xanh huyền bí của biển toar ra từ những ô cửa sổ tròn. Bức hoạ Geisha nằm ngay ở vị trí quầy bar trở thành điểm nhấn khiến thực khách như như lạc vào xứ sở hoa anh đào.

Tại đây, mỗi phòng đều được thiết kế khác nhau. Điểm nhấn ở Tassui chính là căn phòng VIP có tên Okugoten và Omotegoten. Thiết kế không gian của 2 căn phòng này được lấy cảm hứng từ lối kiến trúc sang trọng của Vua chúa và dòng dõi quý tộc Nhật Bản xưa. Vì thế mà tên gọi của 2 căn phòng khi dịch sang tiếng Việt đều có nghĩa là không gian được dùng để tiếp đại những những người có chức tước.

Omotegoten - biểu ngự điện là nơi dùng để đối ngoại của các vua chúa Nhật Bản. Căn phòng này được thiết kế như một dinh thự xa hoa, quyền quý. Đây được xem là phòng VIP nằm trong danh mục sang trọng bậc nhất tại Tassui.

Ấm cúng hơn là không gian của Okugoten - áo ngự điện. Xa xưa, nơi đây được dùng để chiêu đãi của quý tộc Nhật Bản. Vì thế, căn phòng được thiết kế với gam màu “kim ngân” tôn nên sự quý phái và sang trọng. Bằng cách này, Tassui đang đưa thực khách ngược thời gian trở về những năm tháng lịch sử ngay giữa lòng quận 1.

Không gian phòng VIP phù hợp cho những bữa tiệc thân mật, riêng tư. Thực khách có thể lựa chọn loại phòng này cho những bữa tiệc gia đình, hay kỷ niệm. Tassui cũng trang bị đầy đủ các thiết bị như máy chiếu, đàn piano, quầy bar… giúp thực khách tận hưởng bữa tiệc một cách trọn vẹn tại phòng VIP.

Thực đơn chuẩn 5 sao từ đầu bếp danh tiếng người Nhật

Tại Tassui Dining & Lounge, thưởng thức ẩm thực được nâng tầm trở thành trải nghiệm nghệ thuật độc đáo. Bạn có thể lựa chọn gọi món hoặc thưởng thức ẩm thực fusion.

Các đầu bếp của Tassui có quan niệm món ăn chỉ ngon khi có nguyên liệu tươi ngon, chất lượng. Chính vì thế, rau củ, hoa và thảo mộc luôn được tuyển trọn từ những nông trại organic ở Việt Nam. Thịt cá tuyển chọn kỹ càng từ khắp nơi trên thế giới. Với những nguyên liệu thượng hạng, thực khách dễ dàng bị chinh phục ngay từ lần đầu thưởng thức.

Nếu đến đây, gan ngỗng áp chảo với rau băng tuyết, cơm cuộn Wagyu A5, sushi bụng cá ngừ… là những món bạn nên thử.