Mũi là 'đèn tín hiệu' của phổi: Thấy 3 dấu hiệu này, coi chừng phổi đang gặp vấn đề

25-01-2026 - 13:25 PM | Sống

Mũi tốt có thể phản ánh sức khỏe của phổi ở một mức độ nhất định, vì thế nếu phổi không tốt, cũng sẽ được phản ánh thông qua mũi.

Lương y Nguyễn Biên Thùy cho biết, phổi là nơi trao đổi khí quan trọng của cơ thể, phổi dễ bị tổn thương bởi các yếu tố bên trong và bên ngoài và là tuyến phòng thủ dễ bị tổn thương nhất của cơ thể con người.

Bệnh phổi bao gồm hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi và những bệnh khác.

Phổi thông mũi, phổi hòa khí nên mũi có thể ngửi được mùi vị. Mũi được kết nối với phổi như các kênh dẫn khí vào và ra. Mũi tốt có thể phản ánh sức khỏe của phổi ở một mức độ nhất định. Vì vậy, nếu phổi không tốt, cũng sẽ được phản ánh thông qua mũi.

3 dấu hiệu ở mũi cảnh báo bệnh phổi ai cũng cần biết:

Giảm khứu giác

Phổi khỏe mạnh thì mũi luôn thông khí và nhận biết được mùi rõ ràng. Muốn thực hiện các chức năng của mũi một cách bình thường thì phải dựa vào khí của phổi.

Phế khí hư, khí phổi không thông sẽ ảnh hưởng đến sự nhạy cảm của khứu giác, khiến khứu giác làm việc kém hơn và dần không thể hoạt động như bình thường, bạn không thể ngửi thấy mùi hương xung quanh mình, lúc này còn có thể cảm thấy khó chịu trong mũi. Do vậy, bạn cần đi khám ngay để khắc phục vấn đề ở cả phổi lẫn mũi.

Mũi khô

Khô mũi là hiện tượng cho thấy cơ thể đang bị nóng trong. Đặc biệt, đây cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang không được nạp đủ nước, từ đó khiến cánh mũi bị khô.

Ngoài ra, nếu phổi gặp vấn đề thì bạn cũng sẽ gặp phải hiện tượng khô mũi, thở khò khè… Do đó, nếu thấy triệu chứng này xảy ra thường xuyên thì bạn nên chủ động uống nước và ăn uống đủ chất để giải quyết tình trạng bệnh tốt hơn.

Mồ hôi ở đầu mũi và mũi đỏ

Thường ra nhiều mồ hôi ở đầu mũi hoặc đỏ mũi, kèm theo thở kém, sổ mũi, nghẹt mũi,… Lúc này bạn cần phải hết sức cẩn thận, sức khỏe phổi có vấn đề dẫn đến khí phổi không đủ dẫn đến các hiện tượng trên ở mũi.

Khi xảy ra hiện tượng này, bạn phải đến bệnh viện để khám ngay lập tức. Đừng coi đó là một vấn đề nhỏ, nếu không, những vấn đề nhỏ sẽ trở thành vấn đề lớn.

Theo Việt Linh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
phổi, mũi khô

