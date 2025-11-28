MUJI đặt mục tiêu có 20 cửa hàng tại Việt Nam vào năm 2026

Hôm nay, MUJI Việt Nam thông báo chính thức tái khai trương cửa hàng flagship tại Lê Thánh Tôn sau thời gian sửa chữa, nâng cấp và mở rộng quy mô hoạt động. Cửa hàng này sẽ trở thành không gian trải nghiệm và mua sắm sản phẩm lớn nhất cả nước của MUJI, và lớn thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, với tổng diện tích mặt bằng lên đến hơn 3.300m2, lớn gấp 1,5 lần so với trước đây.

Sự kiện cũng đồng thời đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm thương hiệu này có mặt tại Việt Nam. Đến nay MUJI Việt Nam đã mở rộng sự hiện diện với 17 cửa hàng tại các thành phố lớn (Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh).

Trong năm tài khóa 2025 (9/2024 - 8/2025), MUJI Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về tốc độ mở rộng mạng lưới cửa hàng, chỉ sau MUJI Nhật Bản và MUJI Trung Quốc.

Trong bối cảnh dịch chuyển thói quen mua sắm tiêu dùng từ hình thức trực tiếp tại cửa hàng sang mua sắm trực tuyến thì việc MUJI Việt Nam vẫn phát triển chuỗi 17 cửa hàng trên cả nước cho thấy sức hút của một doanh nghiệp có nền tảng, độ nhận diện và sức hấp dẫn đặc biệt.

MUJI đã âm thầm và nỗ lực quan sát, lắng nghe và nghiên cứu những đặc trưng về lối sống, văn hoá, thói quen sinh hoạt, bài trí không gian sống của người Việt nhằm điều chỉnh thiết kế, thành phần sản phẩm và cách tiếp cận phân khúc.

Từ đó, MUJI Việt Nam đã và đang hợp tác trực tiếp với nhiều nhà cung cấp trên khắp cả nước để tìm kiếm và khai thác nguồn cung nguyên liệu địa phương ổn định và chất lượng cho sản xuất. Kết quả là nhiều dòng sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam đã ra đời, có thể kể đến sản phẩm nội thất phòng ăn và phòng khách làm từ gỗ cao su, Áo mưa và Mũ bảo hiểm MUJI thuộc Bộ sưu tập MUJI to BIKE cùng dòng sản phẩm nông sản bản địa.

Nằm trong kế hoạch của MUJI Việt Nam trong tương lai gần, Đà Nẵng, thành phố trọng điểm thứ tư tại miền Trung đang được chọn là điểm đến tiếp theo, tiến đến con số 20 cửa hàng bán lẻ vào năm 2026.

Ông Tetsuya Nagaiwa - Tổng Giám đốc MUJI Việt Nam phát biểu tại sự kiện ra mắt cửa hàng MUJI Lê Thánh Tôn, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của MUJI tại Việt Nam

Ông Tetsuya Nagaiwa - Tổng giám đốc MUJI Việt Nam, đại diện MUJI khẳng định: “Sự kiện tái khai trương cửa hàng MUJI Lê Thánh Tôn không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của MUJI tại Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần ‘thiết kế tại Nhật Bản – hòa nhịp sống Việt Nam’. Chúng tôi không mang thiết kế từ Nhật Bản đến Việt Nam để giữ nguyên bản, mà để thấu hiểu, thích ứng và hòa nhịp sống Việt. Đó cũng chính là cách mà chúng tôi thể hiện cam kết đồng hành cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam, cùng người Việt Nam. Thông qua những nỗ lực trong việc nghiên cứu đặc trưng về lối sống, hợp tác với nông dân và nhà cung cấp nội địa, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người.”