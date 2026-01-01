Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùng 1/1: 3 chỗ trong nhà càng sáng càng dễ ở, làm ăn khấm khá

01-01-2026 - 12:26 PM | Lifestyle

Mùng 1/1 không cần làm gì to tát. Chỉ cần để ý 3 chỗ này đủ sáng, bạn đã vô tình tạo cho ngôi nhà một nguồn sinh khí mới. Nhà sáng, lòng người nhẹ, mà khi tinh thần thoải mái thì chuyện tiền bạc, công việc và các mối quan hệ cũng dễ hanh thông hơn rất nhiều.

Mùng 1 đầu năm, ai cũng mong nhà cửa gọn gàng, không khí nhẹ nhàng để bước sang một năm mới suôn sẻ hơn. Nhưng có một chi tiết rất nhiều người bỏ qua, đó là ánh sáng trong nhà. Không cần sửa sang lớn, chỉ cần vài khu vực đủ sáng, đủ thoáng, là cảm giác sinh khí đã khác hẳn. Theo cả phong thủy lẫn thói quen sinh hoạt hiện đại, có 3 chỗ trong nhà càng sáng thì càng dễ tụ lộc, ở càng lâu càng thấy mọi thứ trôi chảy hơn.

1. Lối vào nhà, sáng là mở lối cho tiền bạc

Mùng 1/1: 3 chỗ trong nhà càng sáng càng dễ ở, làm ăn khấm khá- Ảnh 1.

Cửa ra vào được xem là nơi đón khí đầu tiên của ngôi nhà. Nhưng thực tế, rất nhiều nhà lại để khu vực này tối, hẹp, thậm chí lộn xộn giày dép, đồ linh tinh.

Khi bước vào nhà mà ánh sáng yếu, không gian nặng nề, cảm giác đầu tiên đã không thoải mái. Về lâu dài, điều này khiến sinh hoạt dễ bức bối, tâm trạng cũng khó thoáng.

Chỉ cần mùng 1 bạn bật đủ đèn khu vực cửa, lau sạch tay nắm, sắp xếp gọn giày dép, treo thêm một chiếc đèn ánh sáng ấm là đã khác ngay. Ánh sáng ở lối vào giúp ngôi nhà trông rộng rãi hơn, tạo cảm giác chào đón, từ đó cả người ở trong lẫn khách đến đều dễ chịu. Nhà sáng từ cửa, cũng giống như một năm mới mở đầu rõ ràng, minh bạch, dễ hút những điều tích cực hơn.

2. Khu vực sinh hoạt chung, sáng để giữ hòa khí và tài khí

Phòng khách hay khu sinh hoạt chung là nơi mọi người tụ họp nhiều nhất, cũng là nơi phản ánh rõ nhất “khí” của cả căn nhà. Nếu khu vực này tối, ánh sáng yếu hoặc chỉ có một nguồn sáng gắt, lâu dần sẽ tạo cảm giác mệt và nặng nề.

Ánh sáng tốt ở đây không cần quá chói, quan trọng là đều và đủ. Ban ngày nên tận dụng ánh sáng tự nhiên, mở rèm gọn gàng. Buổi tối có thể kết hợp đèn trần với đèn phụ để tạo cảm giác ấm áp. Khi phòng sinh hoạt chung sáng sủa, mọi người dễ ngồi lại với nhau hơn, nói chuyện thoải mái hơn. Mà nhà có tiếng cười, có sự gắn kết, thì tiền bạc và vận may cũng ít khi “đi lạc”. Nhiều người không để ý, nhưng những quyết định quan trọng về chi tiêu, làm ăn hay kế hoạch gia đình thường được nói ra ở chính không gian này. Sáng sủa thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Mùng 1/1: 3 chỗ trong nhà càng sáng càng dễ ở, làm ăn khấm khá- Ảnh 2.

3. Góc bếp hoặc bàn ăn, sáng để giữ tiền ở lại

Bếp và bàn ăn gắn liền trực tiếp với chuyện ăn uống, chi tiêu hằng ngày. Một căn bếp tối, ẩm hoặc thiếu ánh sáng thường khiến việc nấu nướng trở nên nặng nề, dễ sinh cảm giác chán và chi tiêu thiếu kiểm soát.

Chỉ cần thêm đèn cho khu vực bếp, đặc biệt là chỗ nấu và bàn ăn, không gian sẽ khác hẳn. Ánh sáng đủ giúp nhìn thực phẩm rõ ràng, nấu nướng gọn gàng hơn, bữa ăn cũng có cảm giác ấm cúng hơn.

Gia đình ăn uống đàng hoàng, sinh hoạt đều đặn thì tiền bạc cũng dễ được quản lý tốt. Nhiều nhà không giàu nhanh, nhưng nhờ giữ được nếp sinh hoạt ổn định, nên của cải không thất thoát, càng sống càng dư dả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm

5 việc nên làm ngày 1/1 để năm 2026 dễ giàu

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt qua Brazil và Tây Ban Nha, Việt Nam bất ngờ lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới

Vượt qua Brazil và Tây Ban Nha, Việt Nam bất ngờ lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới Nổi bật

Tháng 1/2026: 3 việc tài chính nhất định phải làm ngay để cả năm tiền vào thông - đầu óc nhẹ, kế hoạch sáng

Tháng 1/2026: 3 việc tài chính nhất định phải làm ngay để cả năm tiền vào thông - đầu óc nhẹ, kế hoạch sáng Nổi bật

Bán nhà phố, cặp vợ chồng trung niên chuyển ra ngoại ô ở nhà 360m²: Giảm chi phí sống, làm 4 giờ/ngày vẫn đủ đầy

Bán nhà phố, cặp vợ chồng trung niên chuyển ra ngoại ô ở nhà 360m²: Giảm chi phí sống, làm 4 giờ/ngày vẫn đủ đầy

11:25 , 01/01/2026
KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo mới nhất đúng ngày 1/1/2026

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo mới nhất đúng ngày 1/1/2026

11:16 , 01/01/2026
"Sống đủ lâu để thấy" Chris Khoa tung clip 11 giây, công khai điều giấu kín suốt 10 năm

"Sống đủ lâu để thấy" Chris Khoa tung clip 11 giây, công khai điều giấu kín suốt 10 năm

10:59 , 01/01/2026
Loài hoa "chiêu tài" ngày Tết có sở thích lạ đời: Càng bị "ngược đãi" càng nở đẹp, gia chủ đếm tiền mỏi tay

Loài hoa "chiêu tài" ngày Tết có sở thích lạ đời: Càng bị "ngược đãi" càng nở đẹp, gia chủ đếm tiền mỏi tay

10:28 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên