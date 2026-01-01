"Sống đủ lâu để thấy" Chris Khoa tung clip 11 giây, công khai điều giấu kín suốt 10 năm

Không thể wow hơn khi mới đây trên mạng xã hội trai đẹp Chris Khoa đăng tải clip bản thân, còn có cả voice chúc mừng năm mới.

Đủ wow rồi đó. Nguồn: Chris Khoa Nguyen

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Lý do là bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi nổi tiếng trên MXH, Chris Khoa đăng clip về chính mình và chính thức để lộ giọng nói. Không ít người khi lướt qua còn ngỡ đây là sản phẩm của AI hay nhìn nhầm nhân vật, nhưng sự thật đó chính là Chris Khoa và anh đã quyết định công khai điều giấu kín suốt gần 10 năm kể từ khi được chú ý vào năm 2015: giọng nói thật của mình.

Trong đoạn clip dài 11 giây, Chris Khoa gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người: “Tôi nghĩ đã sắp đến thời khắc đón chào năm mới ở một số nơi trên thế giới. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có một năm mới tuyệt vời và chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong năm 2026.”

Chris Khoa lần đầu công khai chuyện này.

Ở hậu trường anh chàng còn lúng túng đến mức đụng trúng ly thế này.

"Sống đủ lâu để thấy ngày này, ngày trai đẹp của lòng tôi cuối cùng cũng tung clip", "Rung rinh ngay khi nghe giọng nói của anh, sao mà nó trầm, ấm lạ kỳ", "Hồi đầu còn tưởng AI không đó, huhu sao giờ anh mới tung clip hả. Trước mọi người đồn ảnh không có thật do anh ấy đẹp mà chỉ đăng ảnh thôi đó",.. là những bình luận của cư dân mạng.

Không phải ngẫu nhiên mà cư dân mạng gọi Chris Khoa Nguyễn (SN 1994) là trai đẹp bí ẩn nhất Việt Nam. Trai đẹp gốc Việt này nổi lên từ năm 2015 với vẻ ngoài điển trai mà còn là “con nhà người ta” theo nghĩa đen.

Năm 2016, Khoa nhận được 6 lời mời làm thực tập sinh từ các công ty hàng đầu như Google, Apple, Goldman Sachs, BlackRock, Bank of England và HSBC. Đến tháng 8/2017, anh chàng tốt nghiệp ngành Kinh tế và Quan hệ Ngoại giao của trường Đại học Exeter (Anh). Ngoài ra Khoa còn gây ấn tượng với những thông tin như thông thạo 7 thứ tiếng. Đầu năm 2018, ở tuổi 24, Chris Khoa tiết lộ mình đã được nhận vào làm việc ở vị trí cố vấn tại Bộ Tài chính Anh quốc.

Song, cũng vì profile quá hoàn hảo, vẻ ngoài điển trai cùng quyết định sống kín của Chris Khoa đã làm dấy lên nghi vấn anh chàng này… không có thực. Đặc biệt, Chris Khoa Nguyễn gần như chưa từng lộ video hay giọng nói, khiến nhiều người càng thêm hoài nghi anh chàng này là một “nhân vật hư cấu” do ai đó tạo nên.

Cho đến năm 2018, Chris Khoa bất ngờ thông báo sẽ không đăng bài lên Instagram và Facebook nữa vì “không kiểm soát được số lượng tin nhắn spam và tài khoản giả mạo”.

Bẵng đi 7 năm, đến đầu tháng 11/2025 vừa qua, trai đẹp này bất ngờ thông báo trở lại. Anh cho biết đã đổi việc, chuyển chỗ ở, kết hôn, trải qua cả niềm vui lẫn mất mát. Vì sắp đi du lịch trong năm tới, anh quyết định mở lại Instagram để ghi lại kỷ niệm, đồng thời gửi lời chào và cảm ơn những người vẫn theo dõi mình.

Chris Khoa năm 2015.

Chris Khoa hiện tại, thay đổi trưởng thành, chững chạc hơn.

Bởi thế, trong vài tháng trở lại đây, Chris Khoa vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh trong các chuyến đi, chủ yếu là ảnh phong cảnh các nơi mà anh chàng này ghé thăm.

Một số hình ảnh Chris Khoa dạo này.

Ảnh và Clip: IGNV.