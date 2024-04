Muốn biết lực mua vàng có hạ nhiệt hay không, nhìn thị trường này là biết

Hiệp hội Vàng Trung Quốc (CGA) hôm thứ Sáu (26/4) đã công mức tiêu thụ vàng của nước này trong quý đầu tiên năm 2024 cao hơn 5,94% so với cùng kỳ năm 2023, lý do được cho là nhu cầu của người dân đối với tài sản trú ẩn an toàn tăng cao.

Trung Quốc đã mua tổng cộng 308,91 tấn kim loại quý trong 3 tháng đầu năm. CGA cho biết vàng miếng và tiền xu chiếm 34% tổng lượng vàng tiêu thụ, tăng 26,77% lên 106,32 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2024.

Tiêu thụ vàng ở Trung Quốc quý I/2024 tăng nhanh.

Hoạt động mua từ ngân hàng trung ương của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 3 tiếp diễn tháng thứ 17 liên tiếp, nâng tổng dự trữ vàng lên 2.262,67 tấn vào cuối tháng 3/2024.

Hoạt động sôi động trên các sàn Vàng Trung Quốc cũng đang tạo nên cơn sốt trong giới đầu tư ở nước này. Lượng giao dịch hợp đồng vàng trên các sàn này tăng gấp đôi trong tháng 3 và tháng 4 so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh nhà đầu tư Trung Quốc tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi lĩnh vực bất động sản đang khủng hoảng và thị trường chứng khoán đi xuống.

Dữ liệu theo dõi của hãng tin Bloomberg cho thấy vị thế mua vàng trên Sàn giao dịch hợp đồng tương lai Thượng Hải (SHFE) hiện đã lên tới 295.233 hợp đồng, tương đương 295 tấn vàng. Con số này tăng gần 50% so với cuối tháng 9 năm ngoái – thời điểm trước khi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Vào đầu tháng 4/2024, số hợp đồng mua vàng trên sàn này lập kỷ lục 324.857 hợp đồng.

Nhưng trong khi giá vàng cao ngất trời khiến kim loại màu vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, thì điều đó cũng khiến nó trở nên quá đắt đối với nhiều người mua sắm thường xuyên. Lượng mua trang sức vàng tại nước này giảm 3% trong quý I/2024 xuống còn 183,92 tấn, tương đương 59,5% tổng lượng tiêu thụ do một số người tiêu dùng trở nên thận trọng trong bối cảnh giá vàng thỏi tăng nhanh.

Hợp đồng vàng kỳ hạn giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tính đến 29/3/2024 đã tăng 10% so với đầu năm lên 531,3 nhân dân tệ (73,32 USD)/gram.

Theo Hiệp hội, giá vàng tăng vọt làm tăng rủi ro cho các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh vàng thỏi trong quá trình hoạt động.

Về sản xuất, s ản lượng vàng trong nước của Trung Quốc cũng tăng 1,16% lên 85,96 tấn trong quý 1, trong khi sản lượng vàng từ nguyên liệu nhập khẩu tăng 78% lên 53,23 tấn, nâng tổng sản lượng vàng trong nước lên 139,18 tấn, cao hơn 21,16% so với quý 1 năm ngoái.

Và hôm thứ Năm (25/4), Cục Thống kê và Điều tra Dân số Hồng Kông đã công bố số liệu lượng vàng nhập khẩu ròng trong tháng 3 của Trung Quốc đại lục qua đặc khu hành chính Hồng Kông đã tăng 40% so với tháng trước.

Dữ liệu cho thấy quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới đã nhập khẩu ròng 55,836 tấn kim loại quý trong tháng 3, so với 39,826 tấn trong tháng 2. Tổng lượng vàng nhập khẩu từ Hồng Kông tăng 40,2% lên 63,499 tấn.

Nhập khẩu vàng của Trung Quốc qua Hồng Kông.

Dữ liệu thị trường Trung Quốc đặc biệt quan trọng đối với thị trường thế giới bởi đây là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới và xu hướng mua của nước này có thể ảnh hưởng đến giá cả toàn cầu.

Lưu ý, dữ liệu của Hồng Kông có thể không cung cấp bức tranh hoàn chỉnh về hoạt động mua hàng của Trung Quốc, vì vàng cũng được nhập khẩu qua Thượng Hải và Bắc Kinh. Ở những nơi khác, Thụy Sĩ - trung tâm trung chuyển và luyện vàng thỏi lớn nhất thế giới - đã xuất khẩu lượng vàng dồi dào hơn sang Trung Quốc đại lục và đặc khu hành chính Hồng Kông trong tháng 3.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), cơ quan kiểm soát lượng vàng vào nước này thông qua hạn ngạch cho các ngân hàng thương mại, năm 2023 là khách hàng mua vàng chính thức lớn nhất trong khu vực.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc mới đây cho biết họ đã bổ sung 160.000 troy ounce vàng vào kho dự trữ của mình trong tháng 3, nâgn tổng lượng vàng Trung Quốc nắm giữ lên72,74 triệu ounce vào cuối tháng 3/2024, từ mức 72,58 triệu ounce trong tháng 2/2024.

Nhà phân tích Rhona O'Connell của StoneX cho biết: “Việc người tiêu dùng không chắc chắn về tình hình kinh tế đang khiến thu nhập khả dụng chuyển sang vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro”. Nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc tăng mạnh trong năm nay do đồng tiền tiếp tục mất giá và những lo ngại về kinh tế. Ngày càng nhiều n hà đầu tư Trung Quốc tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi lĩnh vực bất động sản đang khủng hoảng và thị trường chứng khoán đi xuống.

Bà O'Connell cho biết thêm rằng nhập khẩu trong tháng 2 yếu - phản ánh hạn chế về hạn ngạch nhập khẩu và thực tế là Tết Nguyên đán vào tháng 2 năm nay - nhưng số liệu trong tháng 3 cho thấy sự trở lại bình thường.

Giá vàng tuần qua đã có sự điều chỉnh, giảm mạnh 2,26% trong vòng một tuần. Mặc dù vậy, mới đây nhất, ngân hàng JP Morgan hôm thứ Năm (25/4) cho biết họ vẫn giữ nguyên kịch bản tăng giá vàng mà với mục tiêu cao nhất là 2.600 USD/oz.

Trước đó, đã có nhiều dự báo về triển vọng giá vàng, với mức cao nhất có thể lên tới 3.000 USD/ounce trong năm nay.

Tham khảo: Reuters, Kitco