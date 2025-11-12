Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội

12-11-2025 - 13:45 PM | Thị trường

Để tránh bị phát hiện của hệ thống camera AI giám sát giao thông, nhiều tài xế ôtô và người đi xe máy cố tình che biển số bằng băng dính, khẩu trang hoặc các vật dụng khác. Hành vi này không chỉ gây khó khăn cho lực lượng chức năng mà còn làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống “mắt thần” AI.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 1.

Thời gian qua, hàng loạt tuyến phố và nút giao ở Hà Nội đã được lắp đặt hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát giao thông. Những “mắt thần” công nghệ này có khả năng nhận diện biển số, phát hiện hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, sử dụng điện thoại khi lái xe... và tự động truyền dữ liệu về trung tâm xử lý.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 2.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc triển khai hệ thống camera AI giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm áp lực cho cảnh sát giao thông và góp phần hình thành ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, một số người dân lại tìm đủ chiêu trò che biển số, tránh sự giám sát.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 3.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 4.

Chỉ với miếng băng dính, chiếc khẩu trang... nhiều tài xế đã nghĩ ra cách che biển số để đánh lừa 'mắt thần' AI.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 5.

Một tài xế xe ôm công nghệ đón khách khi biển số đã bị che phần số cuối bằng miếng băng dính đen.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 6.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 7.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 8.

Trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, không khó để bắt gặp những tài xế xe ôm công nghệ, shipper... cố tình che biển số.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 9.

Tài xế xe ôm công nghệ dùng miếng dán hoạt hình để che một phần biển số xe.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 10.

"Tình trạng này không chỉ gây khó khăn trong việc nhận diện phương tiện mà còn thể hiện hành vi thiếu văn minh khi tham gia giao thông", anh Thanh Hùng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 11.

Không chỉ các tài xế xe ôm hay shipper, tình trạng che biển số còn xuất hiện ở nhiều người dân. Trong ảnh là một người điều khiển phương tiện trên đường Giải Phóng, che biển số và không đội mũ bảo hiểm.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 12.

Một người bán bánh mì dưới lòng đường cũng dùng băng dính đen để che biển số xe.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 13.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 14.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 15.

Tình trạng này xuất hiện thường xuyên trên đường phố Hà Nội.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 16.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 17.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 18.

Nhiều shipper chở hàng cố tình để bao tải, hàng hóa che biển số khi lưu thông

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 19.

Một chiếc ô tô taxi vẽ lên biển số, khiến việc nhận diện phương tiện trở nên khó khăn và gây trở ngại cho hệ thống camera AI trong việc giám sát và xử lý vi phạm.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 20.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng cho hành vi cố tình che biển số xe máy.

Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội- Ảnh 21.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Thời gian qua, hệ thống camera AI giám sát giao thông trên địa bàn TP Hà Nội đã mang lại hiệu quả tích cực, tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện đã cố tình dán, che biển kiểm soát nhằm đối phó. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn và minh bạch trong việc giám sát giao thông".

Theo Đức Nguyễn

Tiền Phong

