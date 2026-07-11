Muốn nâng hạn mức chuyển khoản online, phải làm gì?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi.

Hiện nay, pháp luật không quy định một mức hạn mức chuyển khoản trực tuyến áp dụng chung cho tất cả các ngân hàng. Mỗi tổ chức tín dụng được chủ động xây dựng hạn mức giao dịch trên Internet Banking, Mobile Banking phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và chính sách quản trị rủi ro của mình.

Do đó, nếu muốn nâng hạn mức chuyển khoản online, khách hàng cần liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để đăng ký thay đổi hạn mức. Tùy từng ngân hàng, khách hàng có thể thực hiện ngay trên ứng dụng ngân hàng số hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch để được hỗ trợ.

Thông thường, ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng hoàn tất các điều kiện về định danh và bảo mật, như cập nhật thông tin cá nhân, xác thực sinh trắc học, đăng ký phương thức xác thực giao dịch phù hợp (OTP, Smart OTP, Token...) và đáp ứng các yêu cầu kiểm soát rủi ro của ngân hàng.

Đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến có giá trị lớn, khách hàng cũng phải thực hiện các bước xác thực theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Chẳng hạn, các giao dịch chuyển tiền từ trên 10 triệu đồng/lần hoặc có tổng giá trị trên 20 triệu đồng/ngày phải thực hiện xác thực sinh trắc học kết hợp với phương thức xác thực khác theo quy định hiện hành nhằm tăng cường an toàn, bảo mật.

Khách hàng cũng cần lưu ý rằng việc được nâng lên mức hạn mức nào sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng và loại tài khoản sử dụng. Trước khi đăng ký, nên kiểm tra biểu phí, điều kiện áp dụng và chỉ lựa chọn hạn mức phù hợp với nhu cầu thực tế để vừa thuận tiện khi giao dịch, vừa hạn chế rủi ro nếu tài khoản không may bị kẻ gian lợi dụng.

Lời khuyên: Không nên nâng hạn mức chuyển khoản lên quá cao nếu không thực sự cần thiết. Đồng thời, cần bảo mật tuyệt đối mật khẩu, mã OTP, Smart OTP và không cung cấp thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai để bảo vệ tài khoản và tài sản của mình.