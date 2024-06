MXH lại rần rần tranh cãi về giá đồ uống của Starbucks: Những người lựa chọn thương hiệu này nói gì?

Có thể nói, trên thị trường đồ uống nói chung và cà phê nói riêng tại Việt Nam như hiện nay, Starbucks là một trong những cái tên "nổi đình nổi đám" bởi rất nhiều lý do. Có thể người ta biết đến Starbucks vì cách thức làm truyền thông tốt, cũng có những người biết đến thương hiệu này thông qua các sản phẩm "branded merchandise" (sản phẩm bán lẻ của thương hiệu nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị) như những chiếc cốc, bình giữ nhiệt... Đặc biệt, giá đồ uống hay các món bánh của Starbucks cũng là yếu tố được quan tâm bởi nó luôn được đánh giá là quá cao so với mặt bằng chung.

Mới đây, một chủ đề về vấn đề giá đồ uống của Starbucks cũng được các cư dân mạng xôn xao bàn tán. Cụ thể, chủ nhân bài đăng này đã thắc mắc về vấn đề "lương của các khách hàng mục tiêu" của Starbucks cỡ bao nhiêu, hay suy nghĩ và mong muốn của họ về sản phẩm là gì... Không ngoài dự đoán, chủ đề này cũng đã nhận về không ít các ý kiến trái chiều.

Bài đăng về giá cả của Starbucks đang gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy, dù bài đăng không hề đề cập đến giá thành các sản phẩm của Starbucks, tuy nhiên việc hỏi "lương của mấy bạn khách hàng mục tiêu Starbucks cỡ bao nhiêu" khiến cho người đọc ngầm hiểu ngay được vấn đề này.

Quả thật, vấn đề về giá thành sản phẩm của Starbucks đã từng được nhắc đến rất nhiều lần trong các chủ đề gây tranh cãi. Mỗi sản phẩm đồ uống của Starbucks có giá trung bình khoảng 100k/ly đồ uống size nhỏ. Trong khi đó, người dùng có thể có nhiều lựa chọn kinh tế hơn với những mức giá thấp hơn. Bởi vậy, cũng có không ít người có thắc mắc về các lý do mà các khách hàng lựa chọn sản phẩm đồ uống này.

Giá đồ uống của Starbucks vẫn luôn gây tranh cãi (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, ngay trong chính bài đăng thắc mắc trên, rất nhiều khách hàng đã đưa ra lý do lựa chọn của mình. Trong đó, rất nhiều ý kiến đều cho rằng giá cả này phù hợp với chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà họ nhận được. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn cho biết, Starbucks là lựa chọn của họ khi sống và làm việc tại nước ngoài bởi khi đó, mức giá của Starbucks sẽ phù hợp hơn với mức sống địa phương họ đang ở.

Bên cạnh đó, còn có một vài ý kiến nói lên rằng hiện nay, rất nhiều thương hiệu đồ uống nổi tiếng tại Việt Nam, đang được nhiều người ưa chuộng cũng đã có mức giá xấp xỉ hoặc tương đương.

Một số bình luận của các cư dân mạng:

- @steve.pek7254: Không hiểu sao chê Starbucks đắt được luôn ạ? Dù mình cũng không có tiền uống Starbucks thường xuyên nhưng với chất lượng và khẩu vị thì mình thấy phù hợp với giá cả.

- @quangvu212: Xưa nói câu này thì được chứ giờ ngay cả một số thương hiệu Việt chơi giá còn đắt hơn Starbucks. Rồi các quán tầm trung giá cốc nước cũng lên 60k-70k hết rồi, có kém gì nữa đâu.

- @ninaaaa_0910: Mình thích không gian + địa điểm phù hợp với mình, gần nhà và ngay dưới chỗ tập là điểm cộng. Đồ uống không phải là chỗ pha ngon nhất, nhưng là chỗ chất lượng ổn định, bánh cũng vậy. Trong khi có hàng đồ uống ngon thì bánh dở hoặc ngược lại thì Starbucks với mình là lựa chọn an toàn khi không biết đi đâu. Nhiều chương trình khuyến mại, trả thẻ visa đc giảm 20k 1 cố, hoặc tích điểm thì cũng claim được cốc nước free, so với mấy hàng cafe ok một xíu tầm này cũng phải 55k-65k mà cốc size nhỏ xíu thì Starbucks không đắt.

- @fromjunezz: Hồi ở Việt Nam thì không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện uống Starbucks. Từ hồi qua Mỹ thì Starbucks là thứ đồ uống ngon, dễ kiếm.

- @iamthanhha: Một cốc cafe uống được trên thị trường bây giờ cũng 60k đổ lên rồi nên giờ Starbucks đâu phải là đồ đắt nữa đâu. Chưa kể nhiều ưu đãi.

Nhiều người đánh giá cao Starbucks về chất lượng đồ uống và dịch vụ (Ảnh minh hoạ)

Có thể thấy, những tranh cãi về giá đồ uống của Starbucks vẫn thật khó đi đến hồi kết. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Starbucks đã có được một lượng đông đảo khách hàng thân thiết. Có được điều đó là nhờ rất nhiều yếu tố, từ chất lượng đến dịch vụ, marketing...

Còn bạn, bạn nghĩ sao về thương hiệu đồ uống này?