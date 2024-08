MXH rần rần cảnh Hằng Du Mục livestream giữa trời tuyết và sa mạc: Khi đó sao không thấy chồng thương xót?

Vừa mới đây, mạng xã hội TikTok lại rần rần trước những clip Hằng Du Mục livestream ngoài trời tuyết rơi hay giữa sa mạc, có nơi nhiệt độ xuống -10 độ C, rồi lại đến nơi nhiệt độ cao tới 65 độ C... Không chỉ cần mẫn thực hiện clip giữa thời tiết khắc nghiệt, có những thời điểm Hằng Du Mục còn livestream không ngừng nghỉ bất chấp trời rét căm căm hay đang nắng to để test sản phẩm và để tạo thêm khung cảnh thu hút người xem.

Trước những khung cảnh này, cư dân cảm thấy rất thương xót cô, nhưng cũng vì thế lại càng thấy phẫn nộ trước người chồng của Hằng Du Mục.

Hằng Du Mục đi tới những nơi rất nóng như Hoả Diệm Sơn hay làm clip, livestream cả giữa trời tuyết giá lạnh (Ảnh chụp màn hình)

Bên dưới những clip này, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc bởi ở thời điểm Hằng Du Mục phải chịu nhiều cực khổ như vậy nhưng không hề thấy Tôn Bằng (chồng Hằng Du Mục) tỏ ra thương xót vợ. Thế nhưng tới khi đạt được những thành công nhất định, lượt người xem tăng cao, bán được nhiều hàng hơn, Hằng Du Mục đã có ekip phụ giúp, được ngồi livestream trong nhà thì lúc này, người chồng lại liên tục có động thái thương vợ mệt, không muốn vợ livestream bán hàng nữa...

Những bình luận bức xúc của các cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Hằng Du Mục cũng đi đến rất nhiều nơi có cảnh đẹp, thực hiện các clip du mục trên chiếc xe "nhà di động". Đây cũng là những clip giúp cô đến gần với người xem hơn, thu hút ngày càng đông người follow.

Theo chia sẻ của một số cư dân mạng theo dõi Hằng Du Mục từ những ngày đầu cô bắt đầu công việc livestream, khi đó số lượng người xem rất ít, chỉ vài người, rồi dần dần mới tăng lên vài chục, vài trăm người, rồi tới bây giờ là vài chục ngàn người xem trong mỗi phiên livestream. Tất cả là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, bỏ tâm sức vào công việc và không ngại khổ, ngại khó.

Nhiều dân mạng cảm phục sự nỗ lực, kiên trì của Hằng Du Mục với công việc livestream (Ảnh chụp màn hình)

Như đã biết, gần đây, Hằng Du Mục đang gặp phải những vấn đề liên quan tới mối quan hệ với chồng. Theo các chia sẻ trên trang cá nhân, chồng của Hằng Du Mục đã nhiều lần "động tay động chân" với vợ và đỉnh điểm nhất là ngày 10/8, cô đã đăng tải những hình ảnh bị chồng bạo hành gây thương tích nghiêm trọng. Trước sự việc này, các cư dân mạng đều cảm thấy rất xót xa và lo lắng cho Hằng Du Mục.

Cũng liên quan tới vụ việc này, Hằng Du Mục đã tuyên bố, phiên toà ly hôn giữa cô và chồng sẽ diễn ra vào ngày 20/8 tới đây. Hiện tại, cô đang tạm hoãn phiên livestream ngày 16/8 và sẽ tiếp tục thông báo tới mọi người các thông tin cụ thể sau.