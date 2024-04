Mỹ - Anh trừng phạt kim loại Nga, Trung Quốc dang rộng tay: Dòng chảy thương mại toàn cầu tái định hình

Hãng tin Bloomberg ngày 15/4 đưa tin, lệnh cấm mới đây của Sàn giao dịch Kim loại London (LME) đối với nhôm, đồng và niken mới sản xuất của Nga có thể sẽ khiến nhập khẩu của Trung Quốc tăng cao hơn nữa.

Động thái này cũng khiến Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) trở thành sàn giao dịch hàng hóa lớn duy nhất trên thế giới chấp nhận vận chuyển ba kim loại này của Nga, nâng cao vai trò của SHFE như một địa điểm định giá các nguyên liệu quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Các biện pháp trừng phạt mới sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa hoạt động xuất khẩu kim loại của Nga sang các nước ngoài khu vực tài phán của Mỹ và Anh, đặc biệt là Trung Quốc. Ảnh: Getty

Wang Rong - nhà phân tích cấp cao của công ty môi giới Guotai Junan có trụ sở tại Thượng Hải - cho biết: "Tính thanh khoản của kim loại Nga tại thị trường châu Âu và Mỹ có thể tiếp tục giảm và dòng chảy thương mại toàn cầu cũng sẽ được định hình lại".

Theo Bloomberg, các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng Nga sau khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng nổ đã có tác động đáng kể đến thói quen mua hàng của Trung Quốc.

Nga đã vượt qua Ả Rập Saudi để trở thành nguồn nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Trung Quốc vào năm ngoái. Nga hiện cũng đứng thứ 2 về than và có khả năng trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Bắc Kinh trong năm nay.

Ngay cả khi không có lệnh trừng phạt chính thức, nhập khẩu nhôm Nga của Trung Quốc vẫn đạt mức kỷ lục. Công ty nhôm khổng lồ United Co. Rusal International PJSC của Nga đã tạo ra 23% doanh thu từ Trung Quốc vào năm ngoái, so với chỉ 8% vào năm 2022. Rusal cũng đã mua 30% cổ phần trong một nhà máy luyện nhôm của Trung Quốc để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu chính trong bối cảnh gián đoạn do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra.

Theo đại diện công ty Guotai Junan, các biện pháp trừng phạt mới sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa hoạt động xuất khẩu kim loại của Nga sang các nước ngoài khu vực quyền hạn của Mỹ và Anh, đặc biệt là Trung Quốc.

Nguồn cung bổ sung cũng sẽ khuyến khích xuất khẩu kim loại được sản xuất tại Trung Quốc do có nhiều nguồn nguyên liệu hơn trong biên giới nước này. Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đồng và nhôm tinh chế lớn nhất thế giới, và là nhà sản xuất niken hàng đầu thông qua hoạt động đầu tư tại Indonesia, nhà môi giới Wang cho biết.

Bỏ qua đồng đô la Mỹ

Theo Bloomberg, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã lợi dụng liên minh chiến lược của Bắc Kinh với Moscow để có được chiết khấu khi mua các nguyên liệu thô quan trọng, thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và bỏ qua đồng đô la - loại tiền tệ thường được dùng để thanh toán trong giao dịch quốc tế.

Điều đó đã giúp Trung Quốc - nước mua hàng hóa lớn nhất thế giới – tránh được tác động lạm phát của cuộc chiến ở Ukraine, cũng như thúc đẩy mong muốn của Bắc Kinh nhằm vô hiệu hóa đồng bạc xanh với tư cách là đồng tiền dự trữ quốc tế.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, ngày càng có nhiều lô hàng từ Nga xuất hiện vào thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang quá trì trệ đã gây ra những vấn đề riêng. Các nhà giao dịch kim loại Trung Quốc đã gặp khó khăn vào năm ngoái do nhu cầu yếu và những dấu hiệu phục hồi trên thị trường đối với các mặt hàng như đồng mới chỉ xuất hiện gần đây.

Triển vọng nguồn cung bổ sung của Nga hướng tới Trung Quốc đã làm gia tăng chênh lệch giữa hai sàn giao dịch ở London và Thượng Hải trong phiên giao dịch kim loại sớm vào ngày 15/4. Trong khi giá nhôm trên LME tăng vọt tới 9,4%; thì phản ứng tại SHFE lại trầm lắng hơn, với mức tăng giá được giới hạn ở mức 2,9% so với mức đóng cửa ngày 12/4.

Theo Bloomberg, Trung Quốc từ lâu đã tìm kiếm sức mạnh định giá lớn hơn đối với hàng hóa toàn cầu do nước này phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu. Tại SHFE, các hoạt động giao dịch sẽ diễn ra rất phức tạp do các lệnh trừng phạt mới, sẽ cho phép kim loại cũ của Nga tiếp tục được chuyển đến LME - sàn giao dịch tiêu chuẩn của thế giới, cũng như tới Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) - sàn giao dịch hàng đầu ở Mỹ.