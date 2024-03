Mỹ bỏ phiếu dự luật cấm TikTok

Chỉ cách đây vài ngày, các nhà lập pháp Mỹ đã đề xuất một dự luật sẽ cấm TikTok ở nước này, trừ khi ứng dụng phải cắt đứt quan hệ với công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc trong vòng sáu tháng.

Dự luật mới có tên Dự luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng được kiểm soát bởi đối thủ nước ngoài, kêu gọi cấm TikTok, và bất kỳ “ứng dụng kế nhiệm” nào do ByteDance phát triển, trừ khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc phải thoái vốn cổ phần trong các ứng dụng này.

TikTok kêu gọi số đông người dùng tại Mỹ đại diện cho họ để nói cho Quốc hội Mỹ hiểu TikTok có ý nghĩa như thế nào, và kêu gọi người dùng Mỹ nên bỏ phiếu "không”. (Ảnh: Cody Godwin/Usatoday)

Nếu việc thoái vốn không được thực hiện trong vòng 180 ngày, sau khi dự luật được ban hành chính thức, TikTok và các ứng dụng chị em như Lemon8 và CapCut sẽ bị xóa khỏi tất cả các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ như App Store, Google Play Store.

Thực tế, chỉ 2 ngày sau khi Dự luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng được kiểm soát bởi đối thủ nước ngoài được công bố bởi Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa, Mike Gallagher và đồng nghiệp Đảng Dân chủ, Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ cũng đã tổ chức một phiên điều trần với lý do có một mối đe dọa an ninh quốc gia khẩn cấp do TikTok đặt ra. Sau cuộc họp kín với các quan chức tình báo về TikTok và quyền sở hữu của nó tại Trung Quốc, Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ cũng đã nhất trí thông qua dự luật này.

Lãnh đạo đa số Hạ viện Mỹ, Steve Scalise cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu về dự luật quan trọng này vào tuần tới. Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật này sẽ được đưa đến Thượng viện và sau đó được chuyển đến bàn của Tổng thống Joe Biden để được ký thành luật chính thức. Trước mắt, phía Nhà Trắng cũng đã ra tín hiệu ủng hộ dự luật này.

Trong một thông báo vừa được gửi đi, ứng dụng mạng xã hội TikTok kêu gọi số đông người dùng TikTok tại Mỹ đại diện cho họ để nói cho Quốc hội Mỹ hiểu thực sự TikTok có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, và yêu cầu người dùng Mỹ nên bỏ phiếu "KHÔNG”.

Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ, Cathy McMorris Rodgers gọi thông điệp của TikTok gửi tới người dùng Mỹ là một nỗ lực nhằm “thao túng người dân Mỹ”. Rodgers nói đây chỉ là một phần nhỏ về cách Trung Quốc vũ khí hóa ứng dụng để thao túng hàng chục triệu người Mỹ, nhằm phục vụ cho mục đích của họ.

“ Đạo luật này có một kết quả được định trước: Lệnh cấm hoàn toàn TikTok ở Mỹ. Chính phủ Mỹ đang cố gắng tước bỏ quyền tự do ngôn luận của hàng triệu người Mỹ. Điều này sẽ gây thiệt hại cho hàng triệu doanh nghiệp, khán giả, các nghệ sĩ và phá hủy kế sinh nhai của vô số người sáng tạo trên khắp đất nước ”, TikTok cho biết trong một tuyên bố hôm 7/3.