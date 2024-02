Thành phố lớn nhất nước Mỹ khởi kiện TikTok, Facebook, YouTube

Hôm 14/2, Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams cho biết, chính quyền của ông đã đệ đơn kiện các công ty mẹ của TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat và YouTube, cáo buộc các dịch vụ của họ đang gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của thanh niên và trẻ em ở thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Các luật sư viết trong hồ sơ khởi kiện rằng, thành phố New York cùng với các nguyên đơn bao gồm khu học chánh và các tổ chức y tế đã đệ đơn kiện lên chi nhánh quận Los Angeles của Tòa án Thượng thẩm California, vì mối quan hệ của các công ty kể trên với khu vực.

TikTok, Facebook và YouTube bị thành phố New York khởi kiện, vì cáo buộc gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. (Ảnh: Bay City News)

Vụ kiện cáo buộc rằng, Meta, Snapchat, ByteDance và Google (công ty mẹ là Alphabet) cố tình “thiết kế, phát triển, sản xuất, vận hành, quảng bá, phân phối và tiếp thị nền tảng của họ để thu hút, và gây nghiện giới trẻ mà không có sự giám sát tối thiểu của phụ huynh”.

Các nguyên đơn cáo buộc rằng, các công ty công nghệ kể trên đã vi phạm một số luật của thành phố New York, liên quan đến sự phiền toái và sơ suất nghiêm trọng của công chúng, thông qua việc thiết kế và tiếp thị các sản phẩm công nghệ gây nghiện. Theo thành phố, các khu học chánh và các dịch vụ xã hội, y tế khác nhau của New York đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi những đứa trẻ phải chịu hậu quả tiêu cực về sức khỏe tâm thần, do sử dụng các ứng dụng truyền thông mạng xã hội phổ biến.

Eric Adams cho biết trong một tuyên bố: “ Trong thập kỷ qua, chúng ta đã thấy thế giới trực tuyến có thể gây nghiện và choáng ngợp đến mức nào, khiến con cái chúng ta phải tiếp xúc với luồng nội dung độc hại không ngừng nghỉ, và gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho giới trẻ quốc gia của chúng ta. Hôm nay, chúng tôi thay mặt hàng triệu người dân New York thực hiện hành động táo bạo để buộc các công ty này phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng này, và chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực giải quyết mối nguy hiểm sức khỏe cộng đồng này ”.

Eric Adams còn cho rằng, vụ kiện và kế hoạch hành động này là một phần trong kế hoạch lớn hơn sẽ định hình lại cuộc sống của giới trẻ, thành phố và xã hội của New York trong nhiều năm tới.

Người phát ngôn của TikTok cho biết trong một tuyên bố rằng, công ty có các biện pháp bảo vệ hàng đầu trong ngành dành cho thanh thiếu niên, bao gồm các biện pháp kiểm soát của phụ huynh và các tính năng giới hạn độ tuổi. Còn đại diện của Google cho biết, những cáo buộc này “đơn giản là không đúng sự thật”.