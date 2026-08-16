Mỹ chỉ còn dưới 300 tên lửa THAAD trong kho

Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Tờ Defense Express dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ khi nói về bản hợp đồng mới nhà thầu Lockheed Martin vừa nhận được có trị giá 211 triệu USD để sản xuất các bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không THAAD, được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo.

Bên nhận cuối cùng sẽ là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia đã mua các phương tiện này thông qua chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (Foreign Military Sales).

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, đơn đặt hàng sẽ được thực hiện từ tháng 8/2026 đến tháng 1/2031. Bản thân các bệ phóng sẽ được sản xuất theo phiên bản hiện đại nhất hiện có - Cấu hình 3 (C3).

Báo Ukraine lưu ý đây là một tin khá thú vị, vì vào tháng 3/2026, UAE đã nhận được sự chấp thuận mua sắm vũ khí trị giá 4,5 tỷ USD, trong đó bao gồm các thành phần của hệ thống THAAD.

Có khả năng họ phải bù đắp những tổn thất trong cuộc chiến với Iran, nơi một trong hai khẩu đội THAAD hiện có của nước này có thể đã bị phá hủy.

Việc phê duyệt vào mùa Xuân bao gồm 2 radar AN/TPY-2, 2 xe phụ trợ Trạm Tác chiến Chiến thuật và 2 xe điều khiển hỏa lực Trạm Kiểm soát Phóng.

Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm 12 radar Sentinel 4 được thiết kế để phát hiện các mục tiêu khí động học. Tên lửa đánh chặn không được đề cập ở đây.

Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán các bệ phóng mới của hệ thống tên lửa phòng không này cho UAE từ năm 2012.

Khi đó, người ta đã đề cập đến việc bổ sung 9 bệ phóng, cùng với 48 tên lửa, thiết bị hỗ trợ và các thiết bị liên quan khác với tổng giá trị 1,1 tỷ USD.

Đồng thời, đơn đặt hàng hiện tại là bản sửa đổi hợp đồng HQ0147-19-C-5001, được ký kết vào năm 2018 và trước đây chủ yếu dùng cho việc bảo trì và sửa chữa hệ thống tên lửa phòng không THAAD tại UAE.

Giờ đây, lần đầu tiên, chính các bệ phóng cũng được mua theo hợp đồng này. Có thể các bệ phóng sẽ được hiện đại hóa.

Phiên bản mới khác biệt ở phần mềm và phần cứng được cải tiến để nâng cao khả năng truyền dữ liệu và hoạt động với các thành phần khác.

Cần nhớ rằng hệ thống tên lửa phòng không THAAD được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu đạn đạo ở giai đoạn cuối khi vẫn còn bên ngoài khí quyển và có tầm bắn 200km.

Điều đặc biệt theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện tại Mỹ chỉ còn chưa đến 300 tên lửa đánh chặn cho hệ thống THAAD do chúng được sử dụng quá mức trong cuộc chiến chống lại Iran.